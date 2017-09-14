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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:02
Wirująświatła написав: konstantin kirovograd написав:Vadim_
сразу обещал 24 часа,сейчас 100 дней.Посмотрим ещё 86 дней есть
что там смотреть. трамп завершит войну на условиях путина. одним выстрелом 2х зайцев - 1й присвоит перемирие как свою заслугу 2й перекроет военную, а возможно и фин.помощь. У эпатажных людей все решения такие же простые. В любом случае помогать как Байден трамп не готов, он скорее с Украины потребует оплату своих услуг.
Виталька, когда россияне пришли в Ирпень, ты отсиживался где-то на юге Украины
Знаешь ведь, чего ожидать от россиян, потому и сбежал.
Сейчас, ты опять хочешь сбежать, но кто ж тебе даст.
Так и останешься в подвале )
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:04
konstantin kirovograd написав:pesikot
время раставит всё на свои места
До этого тебе было мало времени ?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:08
А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:09
pesikot написав:
А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь
згадайте .... які рейтинги малював Центр разумкова , коли сам разумков був у парі з ВАЗом
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:12
Goodman написав: pesikot написав:
А ты точно это знаешь ? или свою рашистость не прикрываешь
згадайте .... які рейтинги малював Центр разумкова , коли сам разумков був у парі з ВАЗом
Сильно відрізнялись від КМІС, наприклад?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:15
Робимо ставки коли Трамп почне торгову війну з Японією і Кореєю.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:16
Hotab написав:UA
Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.
Мусоридлу візуальних контактів судити?
Вы такой боевой ваенный , тут на форуме,
если не хватает вертолётов в Украине то почему вы не в окопе , как военный ?
Или комбайнера краще?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:16
andrijk777 написав:
Ось не розумію чого він вчепився в Канаду.
Мексика - біженці, Китай - конкурент.
А Канада що йому завинила?
Таким способом він Канаду да США на приєднає, це ж очевидно.
приєднає. Од британської співдружності лишилась одна назва. Вони дряхлі і їм пора впасти, разом з дегенеративними монархами.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:19
Hotab написав:
Сильно відрізнялись від КМІС, наприклад?
вже не вірять жодному слову
брихуни і ухилянти
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:20
andrijk777 написав:
А Канада що йому завинила?
По добыче калийных солей Канада занимает первое место в мире, входит в первую пятёрку по алмазам и другим драгоценным камням, золоту, индию, ниобию, металлам платиновой группы, титановым концентратам и урану. По производству первичного алюминия Канада занимает 4-е место в мире и четвёртое место в мире по запасам нефти .
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