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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12378123791238012381>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 134
Повна перемога України на полі бою
4%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
44
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:23

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:UA

Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.


Мусоридлу візуальних контактів судити? :lol:

Вы такой боевой ваенный , тут на форуме,
если не хватает вертолётов в Украине то почему вы не в окопе , как военный ?
Или комбайнера краще?

А если ты такой офигенный в ПВО
В Казахстране прикрывал чего-то там, то почему не прикрываешь критичну инфраструктуру Украины

Хоча, зараз сам собі раду дати не можешь. Одна русснява пропаганда
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 03 лют, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:26

  UA написав:
  Hotab написав:UA

Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.


Мусоридлу візуальних контактів судити? :lol:

Военный, ты на войне не был.

Мусор, факти не міняються від того що ти брешеш тут постійно. :mrgreen:
Ти убд за візуальні контакти оформив? :D
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:27

  pesikot написав:
  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.

А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі

І чому ж?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:30

  Hotab написав:Ти убд за візуальні контакти оформив? :D

Оформив все, на що маю право.
Ты на войне не был, не тебе судить кто и что говорит попав плен.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:30

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.

А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі

І чому ж?

Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо

Schmit - фашист
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:31

Vadim_


Или комбайнера краще?


Звичайно що так!!!
Хіба ти вчора не зрозумів, що ти з «невострєбованним » вусом давно маєш бути перенавчаним в окопі? Чи ти після ранкового опохмєлу знов обнулив памʼять?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:32

  UA написав:
  Hotab написав:Ти убд за візуальні контакти оформив? :D

Оформив все, на що маю право.
Ты на войне не был, не тебе судить кто и что говорит попав плен.

Так а де у тебе взялось право на УБД? На Оболоні отримав , збираючи гроші з квартирантів?)) :mrgreen:

  pesikot написав:
  UA написав:Военный, ты на войне не был.

Так ты тоже не был.

Ты героически собирал арендную плату, по полной.

Теж непроста справа, коли під Києвом вибухи. Таке тягне на УБД . А шо ж , будинок великий на хабарах мусорських купив..не з кишені ж комуналку платити
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 лют, 2025 23:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:33

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі

І чому ж?

Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо

Schmit - фашист

Записуй, що хочеш.
Взагалі то кацапи нас усіх українців в фашисти записали.
Так ото ж.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:33

  UA написав:
  Hotab написав:Ти убд за візуальні контакти оформив? :D

Оформив все, на що маю право.

А казав, що в Україні беззаконня, а собі УБД оформив, бо маєшь право. По закону

То є в Україні беззаконня ? чи ти сорт таки найвищий ?

Бо про сорти, тільки такі найвищі триндять )
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:38

  UA написав:
  pesikot написав:Ты героически собирал арендную плату, по полной.

Аренда в марте 2022 в Киеве?
Ты Рагуль в кубе.


У таких як ти має капати і під кулями. Рвонути в останнє перед ривком у Швейцарію. :lol:

Швейцарія нормально сприймає хабарні гроші? Чи ти через дружину доцента , яка працює вже там, легалізуєш їх?
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