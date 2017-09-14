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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:23
Vadim_ написав: Hotab написав:UA
Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.
Мусоридлу візуальних контактів судити?
Вы такой боевой ваенный , тут на форуме,
если не хватает вертолётов в Украине то почему вы не в окопе , как военный ?
Или комбайнера краще?
А если ты такой офигенный в ПВО
В Казахстране прикрывал чего-то там, то почему не прикрываешь критичну инфраструктуру Украины
Хоча, зараз сам собі раду дати не можешь. Одна русснява пропаганда
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 03 лют, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:26
UA написав: Hotab написав:UA
Не тебе чудить кто и что говорит попав в плен.
Мусоридлу візуальних контактів судити?
Военный, ты на войне не был.
Мусор, факти не міняються від того що ти брешеш тут постійно.
Ти убд за візуальні контакти оформив?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:27
pesikot написав:
А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі
І чому ж?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:30
Hotab написав:
Ти убд за візуальні контакти оформив?
Оформив все, на що маю право.
Ты на войне не был, не тебе судить кто и что говорит попав плен.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:30
Schmit написав: pesikot написав:
А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі
І чому ж?
Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо
Schmit - фашист
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:31
Vadim_
Или комбайнера краще?
Звичайно що так!!!
Хіба ти вчора не зрозумів, що ти з «невострєбованним » вусом давно маєш бути перенавчаним в окопі? Чи ти після ранкового опохмєлу знов обнулив памʼять?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:32
UA написав: Hotab написав:
Ти убд за візуальні контакти оформив?
Оформив все, на що маю право.
Ты на войне не был, не тебе судить кто и что говорит попав плен.
Так а де у тебе взялось право на УБД? На Оболоні отримав , збираючи гроші з квартирантів?))
pesikot написав: UA написав:
Военный, ты на войне не был.
Так ты тоже не был.
Ты героически собирал арендную плату, по полной.
Теж непроста справа, коли під Києвом вибухи. Таке тягне на УБД . А шо ж , будинок великий на хабарах мусорських купив..не з кишені ж комуналку платити
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 03 лют, 2025 23:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:33
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
А чому я повинен слухати фашистів на цьому форумі
І чому ж?
Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо
Schmit - фашист
Записуй, що хочеш.
Взагалі то кацапи нас усіх українців в фашисти записали.
Так ото ж.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:33
UA написав: Hotab написав:
Ти убд за візуальні контакти оформив?
Оформив все, на що маю право.
А казав, що в Україні беззаконня, а собі УБД оформив, бо маєшь право. По закону
То є в Україні беззаконня ? чи ти сорт таки найвищий ?
Бо про сорти, тільки такі найвищі триндять )
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:38
UA написав: pesikot написав:
Ты героически собирал арендную плату, по полной.
Аренда в марте 2022 в Киеве?
Ты Рагуль в кубе.
У таких як ти має капати і під кулями. Рвонути в останнє перед ривком у Швейцарію.
Швейцарія нормально сприймає хабарні гроші? Чи ти через дружину доцента , яка працює вже там, легалізуєш їх?
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