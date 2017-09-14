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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:40
Од британської співдружності лишилась одна назва. Вони дряхлі і їм пора впасти, разом з дегенеративними монархами.
Британська співдружність, незважаючи на зовнішню неміч, - страшна річ
детройт підтвердить
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:41
Vadim_
Я служил СРОЧНУЮ , там ,
В 90-му Присяга, і все життя пʼяним всім розказував, як ледве не потрапив в Афган, війська з якого вивели в лютому 89-го
Майже як мусоридло, яке в 2025 вирішило стати героєм візуальних контактів
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 03 лют, 2025 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:42
Schmit написав: pesikot написав: Schmit написав:
І чому ж?
Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо
Schmit - фашист
Записуй, що хочеш.
Взагалі то кацапи нас усіх українців в фашисти записали.
Так ото ж.
Яке відношення ти маєшь до України ?
Руснявий Фашист з Брайтон-Біч
Ти, падло, як і Бетон, раділо, що жителі Украіни зараз залишаться без допомоги
Без ліків, без генераторів, без трансформаторів, без мобільних котелень
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:48
Hotab написав:Vadim_
Я служил СРОЧНУЮ , там ,
В 90-му Присяга, і все життя пʼяним всім розказував, як ледве не потрапив в Афган, війська з якого вивели в лютому 89-го
Майже як мусоридло, яке в 2025 вирішило стати героєм візуальних контактів
А вы Де захищали народ України в якому окопі і країні?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Пон 03 лют, 2025 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 23:48
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Или комбайнера краще?
Звичайно що так!!!
Хіба ти вчора не зрозумів, що ти з «невострєбованним » вусом давно маєш бути перенавчаним в окопі
? Чи ти після ранкового опохмєлу знов обнулив памʼять?
Лётчиков , уставших , уже перевчають у кулеметників
Я таких не знаю, тому не підкажу.
А про невострєбований світ вус , і про «от якби зараз 92-й» (тобто уставший дуже) ти вчора варнякав весь вечір. Поки дружина по хлебалу сковородою не усипила синьолобого, після чергової розповіді «чуть в Афган не послали»
Нічний стукач645 прийшов на чергування))
Ох убоге))
А вы в якому окопі?
Якраз з твій зріст. Підходь.
А вы Де захищали народ України в якому окопі і країні?
У тебе все одно памʼять до першого запої, навіщо ти щось взагалі питаєш?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 03 лют, 2025 23:55, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 04 лют, 2025 00:33
Hotab написав:Vadim_
Я служил СРОЧНУЮ , там ,
В 90-му Присяга, і все життя пʼяним всім розказував, як ледве не потрапив в Афган, війська з якого вивели в лютому 89-го
Майже як мусоридло, яке в 2025 вирішило стати героєм візуальних контактів
Де ти зараз?
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Додано: Вів 04 лют, 2025 00:39
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
Я служил СРОЧНУЮ , там ,
В 90-му Присяга, і все життя пʼяним всім розказував, як ледве не потрапив в Афган, війська з якого вивели в лютому 89-го
Майже як мусоридло, яке в 2025 вирішило стати героєм візуальних контактів
Де ти зараз?
Ты решил по лёгкому срубить бабок а тут война, настоящая
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