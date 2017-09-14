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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12378123791238012381

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 134
Повна перемога України на полі бою
4%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
44
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:40

Од британської співдружності лишилась одна назва. Вони дряхлі і їм пора впасти, разом з дегенеративними монархами.



Британська співдружність, незважаючи на зовнішню неміч, - страшна річ
детройт підтвердить

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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:41

Vadim_

Я служил СРОЧНУЮ , там ,


В 90-му Присяга, і все життя пʼяним всім розказував, як ледве не потрапив в Афган, війська з якого вивели в лютому 89-го :lol:

Майже як мусоридло, яке в 2025 вирішило стати героєм візуальних контактів :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 лют, 2025 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:42

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:І чому ж?

Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо

Schmit - фашист

Записуй, що хочеш.
Взагалі то кацапи нас усіх українців в фашисти записали.
Так ото ж.

Яке відношення ти маєшь до України ?
Руснявий Фашист з Брайтон-Біч

Ти, падло, як і Бетон, раділо, що жителі Украіни зараз залишаться без допомоги
Без ліків, без генераторів, без трансформаторів, без мобільних котелень
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:48

  Hotab написав:Vadim_

Я служил СРОЧНУЮ , там ,


В 90-му Присяга, і все життя пʼяним всім розказував, як ледве не потрапив в Афган, війська з якого вивели в лютому 89-го :lol:

Майже як мусоридло, яке в 2025 вирішило стати героєм візуальних контактів :mrgreen:

А вы Де захищали народ України в якому окопі і країні?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 03 лют, 2025 23:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 23:48

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_


Или комбайнера краще?


Звичайно що так!!!
Хіба ти вчора не зрозумів, що ти з «невострєбованним » вусом давно маєш бути перенавчаним в окопі? Чи ти після ранкового опохмєлу знов обнулив памʼять?

Лётчиков , уставших , уже перевчають у кулеметників

Я таких не знаю, тому не підкажу.
А про невострєбований світ вус , і про «от якби зараз 92-й» (тобто уставший дуже) ти вчора варнякав весь вечір. Поки дружина по хлебалу сковородою не усипила синьолобого, після чергової розповіді «чуть в Афган не послали» :lol: :lol:

Нічний стукач645 прийшов на чергування))
Ох убоге))


А вы в якому окопі?


Якраз з твій зріст. Підходь.


А вы Де захищали народ України в якому окопі і країні?


У тебе все одно памʼять до першого запої, навіщо ти щось взагалі питаєш? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 лют, 2025 23:55, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 00:33

  Hotab написав:Vadim_

Я служил СРОЧНУЮ , там ,


В 90-му Присяга, і все життя пʼяним всім розказував, як ледве не потрапив в Афган, війська з якого вивели в лютому 89-го :lol:

Майже як мусоридло, яке в 2025 вирішило стати героєм візуальних контактів :mrgreen:

Де ти зараз?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 00:39

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_

Я служил СРОЧНУЮ , там ,


В 90-му Присяга, і все життя пʼяним всім розказував, як ледве не потрапив в Афган, війська з якого вивели в лютому 89-го :lol:

Майже як мусоридло, яке в 2025 вирішило стати героєм візуальних контактів :mrgreen:

Де ти зараз?

Ты решил по лёгкому срубить бабок а тут война, настоящая
Vadim_
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