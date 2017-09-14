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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 04 лют, 2025 01:11
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо
Schmit - фашист
Записуй, що хочеш.
Взагалі то кацапи нас усіх українців в фашисти записали.
Так ото ж.
Яке відношення ти маєшь до України ?
Руснявий Фашист з Брайтон-Біч
Ти, падло, як і Бетон, раділо, що жителі Украіни зараз залишаться без допомоги
Без ліків, без генераторів, без трансформаторів, без мобільних котелень
Без тарілки супа залишаться бігуси, портнікови та інші пригріті дармоїди грантожери (хоча ні, не залишаться, вони знайдуть кому продати своє базікання), а пересічні як не бачили ні доляра з тої допомоги, так нічого і не помітять.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 04 лют, 2025 01:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 лют, 2025 01:11
konstantin kirovograd написав:
Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.
пара імпічментів та кілька замахів, і дехто ніпрічьом
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Додано: Вів 04 лют, 2025 01:49
Да, вечера на форуме стали весёлые...
И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости???
Что же он такого ужасного написал???
Модераторы, может, вернёте его?
Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.
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Додано: Вів 04 лют, 2025 01:51
З Канадою відтермінували на 30 днів.
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alibob
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Додано: Вів 04 лют, 2025 01:58
ЛАД написав:
Да, вечера на форуме стали весёлые...
И при этом tester7336
забанили бессрочно за недостаток вежливости???
Что же он такого ужасного написал???
Модераторы, может, вернёте его?
Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.
Якби Ви встигли побачити то за нього не просили . Повернеться мерфалою чи ще кимось як психоз пройде
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