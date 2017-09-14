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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12379123801238112382

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 134
Повна перемога України на полі бою
4%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
44
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:11

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо

Schmit - фашист

Записуй, що хочеш.
Взагалі то кацапи нас усіх українців в фашисти записали.
Так ото ж.

Яке відношення ти маєшь до України ?
Руснявий Фашист з Брайтон-Біч

Ти, падло, як і Бетон, раділо, що жителі Украіни зараз залишаться без допомоги
Без ліків, без генераторів, без трансформаторів, без мобільних котелень

Без тарілки супа залишаться бігуси, портнікови та інші пригріті дармоїди грантожери (хоча ні, не залишаться, вони знайдуть кому продати своє базікання), а пересічні як не бачили ні доляра з тої допомоги, так нічого і не помітять.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 04 лют, 2025 01:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:11

  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.

пара імпічментів та кілька замахів, і дехто ніпрічьом
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:49

Да, вечера на форуме стали весёлые...
И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости???
Что же он такого ужасного написал???
Модераторы, может, вернёте его?
Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:51

  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.


З Канадою відтермінували на 30 днів.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:58

  ЛАД написав:Да, вечера на форуме стали весёлые...
И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости???
Что же он такого ужасного написал???
Модераторы, может, вернёте его?
Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.


Якби Ви встигли побачити то за нього не просили . Повернеться мерфалою чи ще кимось як психоз пройде
fox767676
 
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