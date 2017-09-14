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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12380123811238212383>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 134
Повна перемога України на полі бою
4%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
44
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:11

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Тобто, що ти фашист - претензій ніяких
Так і запишимо

Schmit - фашист

Записуй, що хочеш.
Взагалі то кацапи нас усіх українців в фашисти записали.
Так ото ж.

Яке відношення ти маєшь до України ?
Руснявий Фашист з Брайтон-Біч

Ти, падло, як і Бетон, раділо, що жителі Украіни зараз залишаться без допомоги
Без ліків, без генераторів, без трансформаторів, без мобільних котелень

Без тарілки супа залишаться бігуси, портнікови та інші пригріті дармоїди грантожери (хоча ні, не залишаться, вони знайдуть кому продати своє базікання), а пересічні як не бачили ні доляра з тої допомоги, так нічого і не помітять.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 04 лют, 2025 01:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:11

  konstantin kirovograd написав:Коллеги ведь Трамп в свой первый срок не помню чтобы такое чудил.Там помоему всё ровно было а сейчас прям демон какой-то.

пара імпічментів та кілька замахів, і дехто ніпрічьом
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:49

Да, вечера на форуме стали весёлые...
И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости???
Что же он такого ужасного написал???
Модераторы, может, вернёте его?
Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:51

  Schmit написав:Президенти Мексики і США домовилися про відтермінування підвищення мит
Ну от, з Мексикою домовились.
На черзі Канада.
Хоча з соціалістичною кульгавою качкою Трюдо навряд чи домовлятимуться, зачекають нового прем'єра.


З Канадою відтермінували на 30 днів.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:58

  ЛАД написав:Да, вечера на форуме стали весёлые...
И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости???
Что же он такого ужасного написал???
Модераторы, может, вернёте его?
Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.


Якби Ви встигли побачити то за нього не просили . Від такого навіть в мене волоси дибом
Повернеться мерфалою чи ще кимось як психоз пройде
Треба притримуватися емоційної гігієни.
Вже зовсім трохи залишилося
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 02:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Вже зовсім трохи залишилося"

В сенсі "Потерпи трошки, життя ж не довге"?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 02:54

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Да, вечера на форуме стали весёлые...
И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости???
Что же он такого ужасного написал???
Модераторы, может, вернёте его?
Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.


Якби Ви встигли побачити то за нього не просили . Від такого навіть в мене волоси дибом
Повернеться мерфалою чи ще кимось як психоз пройде
Треба притримуватися емоційної гігієни.
Вже зовсім трохи залишилося

Ото аж так страсти разгорелись?!
Жаль, я пропустил. :roll:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 03:13

  alibob написав:"Вже зовсім трохи залишилося"

В сенсі "Потерпи трошки, життя ж не довге"?


Время субъективно и относительно
В аяте 32. Ас-Саджда: 5 сказано: «Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете»
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 03:19

https://www.radiosvoboda.org/a/drony-viyna-suharevskyy/33300507.html - ексклюзивне інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» командувача СБС (Сил безпілотних систем), Героя України Вадима Сухаревського.
К сожалению,интервью он дал больше не как военный, а как политработник, но есть интересные моменты. В частности, о дронах на оптоволокне, о применении лазерного оружия (очень вскользь). Об успехах наших разработчиков:
Я не буду називати відсотки, наскільки ми залежимо або не залежимо від цих комплектуючих. Але є невелика номенклатура засобів, яку на цьому етапі наші виробники ще не спроможні виробляти самостійно, в силу собівартості або якихось прогресивних технологій. Але точно знаю, що така робота ведеться.
....... у нас вже є декілька зразків наших безпілотних літальних апаратів, від FPV до крил, які повністю складені з наших компонентів.

И такой момент:
Загалом, на мою думку, нашим дипломатам треба просити наших партнерів про те, щоб обмежити постачання оптоволокна в Росію.

Но мне интересно такое:
– Українські FPV-дрони, які полюють на російські розвідувальні БПЛА. Ми бачимо в мережі, що це десятки збитих бортів. Наскільки цей напрямок є потенційно важливим?

– Насправді цим кроком ми дуже здивували противника. Такої істерики Шерлок на болотах давно не чув. Наведу приклад, як було до цього. Херсонський напрямок. Зафіксована кількість БПЛА в один день, саме літакового типу, в одну годину могла складати більше 40 бортів. В квадраті, там, умовно, 50 на 50 км (в 2022).
........жодна гармата не могла виїхати, зманеврувати під цим вогнем. Зараз таких цифр немає. Зараз ми чекаємо, коли з'явиться один або два борти для того, щоб одразу їх збити. Ми можемо сміливо констатувати той факт, що інтенсивність польотів ворожих розвідувальних БПЛА впала в десятки разів.

Вопрос к фронтовикам - насколько это правда? Или "телемарафон"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 03:23

  ЛАД написав:Ото аж так страсти разгорелись?!
Жаль, я пропустил. :roll:

Я даже в ветку вчера боялся заходить - попался бы под горячую руку -изувечили бы словесно , не разбираясь кто за кого.
Надо перестраиваться духовно и учиться слышать друг друга
fox767676
 
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