pesikot написав:Тобто, що ти фашист - претензій ніяких Так і запишимо
Schmit - фашист
Записуй, що хочеш. Взагалі то кацапи нас усіх українців в фашисти записали. Так ото ж.
Яке відношення ти маєшь до України ? Руснявий Фашист з Брайтон-Біч
Ти, падло, як і Бетон, раділо, що жителі Украіни зараз залишаться без допомоги Без ліків, без генераторів, без трансформаторів, без мобільних котелень
Без тарілки супа залишаться бігуси, портнікови та інші пригріті дармоїди грантожери (хоча ні, не залишаться, вони знайдуть кому продати своє базікання), а пересічні як не бачили ні доляра з тої допомоги, так нічого і не помітять.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 04 лют, 2025 01:16, всього редагувалось 1 раз.
Да, вечера на форуме стали весёлые... И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости??? Что же он такого ужасного написал??? Модераторы, может, вернёте его? Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.
ЛАД написав:Да, вечера на форуме стали весёлые... И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости??? Что же он такого ужасного написал??? Модераторы, может, вернёте его? Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.
Якби Ви встигли побачити то за нього не просили . Від такого навіть в мене волоси дибом Повернеться мерфалою чи ще кимось як психоз пройде Треба притримуватися емоційної гігієни. Вже зовсім трохи залишилося
ЛАД написав:Да, вечера на форуме стали весёлые... И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости??? Что же он такого ужасного написал??? Модераторы, может, вернёте его? Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.
Якби Ви встигли побачити то за нього не просили . Від такого навіть в мене волоси дибом Повернеться мерфалою чи ще кимось як психоз пройде Треба притримуватися емоційної гігієни. Вже зовсім трохи залишилося
Ото аж так страсти разгорелись?! Жаль, я пропустил.
Время субъективно и относительно В аяте 32. Ас-Саджда: 5 сказано: «Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете»
https://www.radiosvoboda.org/a/drony-viyna-suharevskyy/33300507.html - ексклюзивне інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» командувача СБС (Сил безпілотних систем), Героя України Вадима Сухаревського. К сожалению,интервью он дал больше не как военный, а как политработник, но есть интересные моменты. В частности, о дронах на оптоволокне, о применении лазерного оружия (очень вскользь). Об успехах наших разработчиков:
Я не буду називати відсотки, наскільки ми залежимо або не залежимо від цих комплектуючих. Але є невелика номенклатура засобів, яку на цьому етапі наші виробники ще не спроможні виробляти самостійно, в силу собівартості або якихось прогресивних технологій. Але точно знаю, що така робота ведеться. ....... у нас вже є декілька зразків наших безпілотних літальних апаратів, від FPV до крил, які повністю складені з наших компонентів.
И такой момент:
Загалом, на мою думку, нашим дипломатам треба просити наших партнерів про те, щоб обмежити постачання оптоволокна в Росію.
Но мне интересно такое:
– Українські FPV-дрони, які полюють на російські розвідувальні БПЛА. Ми бачимо в мережі, що це десятки збитих бортів. Наскільки цей напрямок є потенційно важливим?
– Насправді цим кроком ми дуже здивували противника. Такої істерики Шерлок на болотах давно не чув. Наведу приклад, як було до цього. Херсонський напрямок. Зафіксована кількість БПЛА в один день, саме літакового типу, в одну годину могла складати більше 40 бортів. В квадраті, там, умовно, 50 на 50 км (в 2022). ........жодна гармата не могла виїхати, зманеврувати під цим вогнем. Зараз таких цифр немає. Зараз ми чекаємо, коли з'явиться один або два борти для того, щоб одразу їх збити. Ми можемо сміливо констатувати той факт, що інтенсивність польотів ворожих розвідувальних БПЛА впала в десятки разів.
Вопрос к фронтовикам - насколько это правда? Или "телемарафон"?