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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12380123811238212383

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 134
Повна перемога України на полі бою
4%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
44
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 03:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кущ написав:Это, конечно, прозвучит крайне контроверсионно, но один из факторов, почему россияне поддерживают агрессивную войну РФ против Украины и голосуют за правящий политический режим - "они никогда не были так богаты, как во время войны".

Сравним два года: 2021-й и 2024-й.

В 2021-м доходы россиян составили 705 млрд дол за год, а в 2024 - 1 трлн 95 млрд дол.

То есть подушевой доход увеличился до уровня в почти 8000 тыс дол в год.

Суммарный прирост - 390 млрд. дол за три года войны.

Таким образом, за период 2022-2024 в РФ в среднем - плюс 2600 дол на человека подушевого дохода.

В 2021-м доходы россиян выросли на 10,8% по сравнению с предыдущим периодом, а в 2024-м - на 17,4%.

При этом расходы в 2021 увеличились на 17,4%, а в 2024 на 15,3%.

В долларовом эквиваленте - 566 и 840 млрд дол соответственно.

То есть доходы растут быстрее, чем расходы, а значит чистый располагаемый доход населения в итоге увеличивается.

Такая же картина и по депозитам населения в банках: в 2021 прирост на 18 млрд дол, а в 2024 - на 126 млрд дол или более чем на 100 млрд дол в плюсе.

Норма накопления доходов населения в банках увеличилась с 2,6% до 11,5% или в четыре раза.

Даже появились избыточные накопления вне банков в размере 93 млрд дол - до войны таких не было, они возникли с 2023-го года.

Чем-то эта картина, как ни странно, при всех оговорках, напоминает ситуацию в экономике США во время Второй мировой войны: максимальная занятость населения, рост промышленного производства и накоплений населения.

В итоге, экономический фактор, который мог бы формировать негативное отношение россиян к войне - отсутствует.

Тут даже, наоборот, многие россияне связывают рост своего благосостояния с войной. Как ни чудовищно это не прозвучит.

Остается еще моральный фактор осуждения агрессивной войны против Украины и фактор человеческих потерь в войне.

Но здесь ситуация следующая.

Моральный фактор осуждения войны частично нейтрализует российская пропаганда.

А что касается фактора потерь, так я вот о чем подумал.

Во время пандемии коронавируса, непосредственно с ковидом скончалось 760 тыс россиян (причина смерти в виде ковида была зафиксирована относительно 670 тыс человек).

Так вот значительная часть населения РФ до сих пор уверена, чти никакой эпидемии не было и ее "придумали".

Допустим, потери РФ за три года войны составили 500 тыс человек. Это огромная цифра, сознание ее не может охватить.

Но статистически, это 0,33% населения.

То есть на 1000 человек - 3 человека потерь.

На небольшой городок в 5000 жителей - 15 погибших за три года.

Многие сравнивают потери в Афганистане во времена СССР как фактор развала Советского Союза и проводят параллели с нынешней войной РФ против Украины.

Но это не совсем так.

Если бы советское руководство не гнало в Афган 18-летних срочников, а отправляло контрактников, которым выдавали по модной тогда модели Жигулей - "пятерке" и платили по 1000 рублей в месяц, то, возможно, еще бы и очередь стояла из желающих как на БАМ.

Как видим, нынешнее политическое руководство РФ сделало ряд выводов по сравнению с афганской и первой чеченской войнами:

1. Не применять массово срочников, а лишь как исключение.

2. Комплектовать воюющий контингент с помощью контрактов.

3. Платить выше того уровня, который можно заработать в глубинке или в городах без хорошего образования.

4. Лояльность общества купить значительным ростом доходов населения и его накоплений в банках.

5. Моральное осуждение войны нивелировать с помощью пропаганды и формирования "мифа войны" или "новой общественной мифологемы".

Например, раскручивая войну не просто как способ заработка, но и как социальный лифт.

В частности, можно вспомнить программу, которую в РФ назвали "время героев" (тут я просто для иллюстрации упоминаю данное название), когда медийно раскручивается следующая картинка: "люди с фронта занимают руководящие должности в краевых госадминистрациях".

По большому счету, показуха, но она имеет пропагандистский эффект на часть российского общества.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 03:47

У Польщі вийшла книга "Polska na wojnie" ("Польща на війні") журналіста Збігнєва Парафяновича, у якій розповідаються про раніше закриті від світу секретні факти.
.....
Ніхто в Європі не вірив, що почнеться вторгнення. Єдині, хто це знали - це розвідка США та Британії. У Польщі у напад Росії на Україну вірили лише декілька людей. Польські спецслужби зрозуміли про початок вторгнення, коли зафіксували зону радіотиші з білоруського кордону. Це означало, що вторгнення буде в найближчі декілька годин.
.....
Лукашенко на початку березня планував втекти з Мінська. Він виходив на звʼязок з поляками, питаючи дозволу виїхати через Польщу. Він розумів, що без дозволу Росії не може вилетіти з Білорусі, бо російська ППО уже була по всій РБ.
.......
Польські генерали розповідали про те, що Україна не витримає і що наступні 72 години будуть вирішальними.
......
В перші дні після 24 лютого у розмові між Польщею та Америкою радник Джо Байдена Джейк Саліван заявив, що "протягом 3 днів, максимум тиждень війна в Україні закінчиться. Буде партизанська війна в лісах без контролю над столицею".
.........
На зустрічі Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція) 8 лютого 2022-го німці та французи приїхали з готовими заявами, щоб схилити Україну до виконання Мінських угод.
......
На початку березня була надія на припинення вогню. Посередником у переговорах між Україною та Росією виступив Абрамович за рекомендацією Зеленського.

Выделения здесь мои. В источнике другие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 03:51

ЛАД
Про Лукашенко убегающего в Польшу какая-то "альтернативная история"/"городская легенда"
Не верю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 03:58

  pesikot написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Ти убд за візуальні контакти оформив? :D

Оформив все, на що маю право.

А казав, що в Україні беззаконня, а собі УБД оформив, бо маєшь право. По закону

То є в Україні беззаконня ? чи ти сорт таки найвищий ?

Бо про сорти, тільки такі найвищі триндять )

Пися, почему ты резкий и дерзкий, настоящий боевой спартанский пидарас, а в окопе Мыкола та Иван з колгоспу пид Ривне?
барабашов
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