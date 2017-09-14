Кущ написав: Это, конечно, прозвучит крайне контроверсионно, но один из факторов, почему россияне поддерживают агрессивную войну РФ против Украины и голосуют за правящий политический режим - "они никогда не были так богаты, как во время войны".



Сравним два года: 2021-й и 2024-й.



В 2021-м доходы россиян составили 705 млрд дол за год, а в 2024 - 1 трлн 95 млрд дол.



То есть подушевой доход увеличился до уровня в почти 8000 тыс дол в год.



Суммарный прирост - 390 млрд. дол за три года войны.



Таким образом, за период 2022-2024 в РФ в среднем - плюс 2600 дол на человека подушевого дохода.



В 2021-м доходы россиян выросли на 10,8% по сравнению с предыдущим периодом, а в 2024-м - на 17,4%.



При этом расходы в 2021 увеличились на 17,4%, а в 2024 на 15,3%.



В долларовом эквиваленте - 566 и 840 млрд дол соответственно.



То есть доходы растут быстрее, чем расходы, а значит чистый располагаемый доход населения в итоге увеличивается.



Такая же картина и по депозитам населения в банках: в 2021 прирост на 18 млрд дол, а в 2024 - на 126 млрд дол или более чем на 100 млрд дол в плюсе.



Норма накопления доходов населения в банках увеличилась с 2,6% до 11,5% или в четыре раза.



Даже появились избыточные накопления вне банков в размере 93 млрд дол - до войны таких не было, они возникли с 2023-го года.



Чем-то эта картина, как ни странно, при всех оговорках, напоминает ситуацию в экономике США во время Второй мировой войны: максимальная занятость населения, рост промышленного производства и накоплений населения.



В итоге, экономический фактор, который мог бы формировать негативное отношение россиян к войне - отсутствует.



Тут даже, наоборот, многие россияне связывают рост своего благосостояния с войной. Как ни чудовищно это не прозвучит.



Остается еще моральный фактор осуждения агрессивной войны против Украины и фактор человеческих потерь в войне.



Но здесь ситуация следующая.



Моральный фактор осуждения войны частично нейтрализует российская пропаганда.



А что касается фактора потерь, так я вот о чем подумал.



Во время пандемии коронавируса, непосредственно с ковидом скончалось 760 тыс россиян (причина смерти в виде ковида была зафиксирована относительно 670 тыс человек).



Так вот значительная часть населения РФ до сих пор уверена, чти никакой эпидемии не было и ее "придумали".



Допустим, потери РФ за три года войны составили 500 тыс человек. Это огромная цифра, сознание ее не может охватить.



Но статистически, это 0,33% населения.



То есть на 1000 человек - 3 человека потерь.



На небольшой городок в 5000 жителей - 15 погибших за три года.



Многие сравнивают потери в Афганистане во времена СССР как фактор развала Советского Союза и проводят параллели с нынешней войной РФ против Украины.



Но это не совсем так.



Если бы советское руководство не гнало в Афган 18-летних срочников, а отправляло контрактников, которым выдавали по модной тогда модели Жигулей - "пятерке" и платили по 1000 рублей в месяц, то, возможно, еще бы и очередь стояла из желающих как на БАМ.



Как видим, нынешнее политическое руководство РФ сделало ряд выводов по сравнению с афганской и первой чеченской войнами:



1. Не применять массово срочников, а лишь как исключение.



2. Комплектовать воюющий контингент с помощью контрактов.



3. Платить выше того уровня, который можно заработать в глубинке или в городах без хорошего образования.



4. Лояльность общества купить значительным ростом доходов населения и его накоплений в банках.



5. Моральное осуждение войны нивелировать с помощью пропаганды и формирования "мифа войны" или "новой общественной мифологемы".



Например, раскручивая войну не просто как способ заработка, но и как социальный лифт.



В частности, можно вспомнить программу, которую в РФ назвали "время героев" (тут я просто для иллюстрации упоминаю данное название), когда медийно раскручивается следующая картинка: "люди с фронта занимают руководящие должности в краевых госадминистрациях".



По большому счету, показуха, но она имеет пропагандистский эффект на часть российского общества.