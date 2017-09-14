Додано: Вів 04 лют, 2025 04:34

fox767676 написав: барабашов

А чего кривой импорт?

С китайскими же нет напряженки?

А по электро Китай вообще лидирует А чего кривой импорт?С китайскими же нет напряженки?А по электро Китай вообще лидирует

Прадо официал не купишьМерс ML там и GL тожеКак и Лексус и Фольк с Поршем к примеруСалоны дилеров как стояли так и стоят, цены по курсу 100+++ ебздец, вдвое от наших минимум, везут через югА150й Прадо 5ти летний в зелени стоит как новый 5 лет назад, то же и с некоторыми другими недоджипами, конечно премиум сегмент немецкий таких чудес не показывает.Китайские авто тоже недёшевы, напряжёнка будет потом с запчастями на модели, что выпускают по году, а потом новая на элементной базе с села в гималаях, а не близ харбина.И не забывайте - никакого рынка битков с Америки у них нет, почти точнее нет. Поэтому за 15-20куе вы что то современное(не акцент 15/16года, или пассат 15ти летний) не купите.Хонда цивик к примеру 8летняя биток ушла за декабрь в пределах 24куе.А у нас нарид хоче 3х летний Аутлендер или Хтрейл за те же деньги. Ну или даже Рав4.