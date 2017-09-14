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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12381123821238312384

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 134
Повна перемога України на полі бою
4%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
44
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 04:18

В 2024 году украинцы купили на 12 миллиардов больше валюты, чем продали. И это на 7,5 млрд больше, чем годом ранее. По данным НБУ, только в декабре было куплено на 1,3 млрд долларов больше, чем продано. Несколько более высокий показатель был только в октябре.

Продажа валюты самим Нацбанком в декабре 2024 года выросла до рекордных 5,3 млрд. А всего за год НБУ продал 35 млрд долларов, купив лишь 0,13 млрд долларов.
https://www.bbc.com/russian/articles/c4glgvjzg9go
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 04:34

  fox767676 написав:барабашов
А чего кривой импорт?
С китайскими же нет напряженки?
А по электро Китай вообще лидирует

Прадо официал не купишь
Мерс ML там и GL тоже
Как и Лексус и Фольк с Поршем к примеру
Салоны дилеров как стояли так и стоят, цены по курсу 100+++ ебздец, вдвое от наших минимум, везут через югА
150й Прадо 5ти летний в зелени стоит как новый 5 лет назад, то же и с некоторыми другими недоджипами, конечно премиум сегмент немецкий таких чудес не показывает.
Китайские авто тоже недёшевы, напряжёнка будет потом с запчастями на модели, что выпускают по году, а потом новая на элементной базе с села в гималаях, а не близ харбина.
И не забывайте - никакого рынка битков с Америки у них нет, почти точнее нет. Поэтому за 15-20куе вы что то современное(не акцент 15/16года, или пассат 15ти летний) не купите.
Хонда цивик к примеру 8летняя биток ушла за декабрь в пределах 24куе.
А у нас нарид хоче 3х летний Аутлендер или Хтрейл за те же деньги. Ну или даже Рав4.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 04:47

К вопросу о выборах президента, за которые здесь довольно часто выступают:
Бывший западный чиновник выразил обеспокоенность по поводу усилий США по проведению выборов, заявив, что отмена военного положения может позволить мобилизованным солдатам покинуть армию, спровоцировать отток твердой валюты и подтолкнуть большое количество мужчин призывного возраста «бежать к границе».
По словам источника, это также может спровоцировать политическую нестабильность, поскольку сделает Зеленского «хромой уткой», ослабит его власть и влияние и подстегнет интриги со стороны потенциальных соперников.
По словам бывшего западного чиновника, если Трамп окажет давление на Зеленского, чтобы тот согласился на выборы, Вашингтон сыграет на недавних заявлениях Путина, ставящих под сомнение легитимность украинского лидера.
https://www.reuters.com/world/us-wants-ukraine-hold-elections-following-ceasefire-says-trump-envoy-2025-02-01/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 05:01

Сегодня уже писали, но чуть подробнее:
Президент Дональд Трамп согласился отложить введение 25-процентных пошлин для Канады и Мексики на месяц после того, как оба соседа США согласились принять более жесткие меры по борьбе с миграцией и незаконным оборотом наркотиков на границе, что на данный момент позволило избежать континентальной торговой войны.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-03/trudeau-says-trump-tariffs-delayed-30-days-after-call?srnd=phx-politics
С Китаем тоже, возможно, отсрочат. Требования те же, что с Мексикой и Канадой (кроме миграции) - по фентанилу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 05:18

  ЛАД написав:Да, вечера на форуме стали весёлые...
И при этом tester7336 забанили бессрочно за недостаток вежливости???
Что же он такого ужасного написал???
Модераторы, может, вернёте его?
Я не был в восторге от него, но участников уже и так, мягко говоря, немного. Он был не из худших.

tester7336 забанили по делу. Он ничего не приносил на ветку кроме цепляния к форумчанам, прицепится к кому то и начинает троллить. Ему делали замечания я, шаман может кто то ещё (он был у меня в ЧС). Хочешь общаться - пиши по делу. Это общее для всех правило, чтобы не опустится на уровень тг чатов где 90% инфы - срач
Wirująświatła
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