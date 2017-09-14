Господар Вельзевула написав:Ваше мнение? Как дальше жить,если не св.Трамп?
Мій варіант вам не підійде)) Я ж казав "трекінгові шузи купив, розносив". Відмінять відстрочку, сунуть в колію, то я до цього готовий з 17 років, як пішов у неї. Мені це під коринку вдовбили ще совдепівськими ієзуітськими методами та інструментами. Рєдкостна скотиняка (з цивільної точки зору)) перший наставник був. Чесних добросовісних служак робив. Добре, що демократія, індивідуалізм, ринок, контракти трохи підкоректували. Потім став вивчати інші галузі, цікавитися принципами процесів навкруги. А в такі мої роки (і головне - відповідного стану здоров'я) мені чесно пофіг, що там завтра зі мною буде. Поки є сили допомагаю близьким, доначу, то й добре.
Поради не даю. Бо лотерея все... Навіть в паганій ситуації, за помилкового вибору можна виграти, а за наче гарного - програти. Ніхто не знає свого майбутнього.
Стосовно ж правди. Вона в кожного своя... Яку собі визначиш, така і є. А всі оті пропагандистські пісні ... Під слова отого корчагіна можна підставити будь-що і вдягнути його в будь-що. Межа є. Лише не робити лиха іншому. Все.
Називається потік свідомості , вправа така коли ти пишеш просто все що йде тобі в голову без редагування підряд
hxbbgaf написав:А може пора поставити всім ультиматум - в першу чергу, московитам, в другу, американцям і решті підписантів будапештського меморандуму? Нас обманули, змусили віддати ядерну зброю, обіцяючи неіснуючи гарантії безпеки
Никто никого не обманывал. Никаких гарантий защиты Украины в случае нападения на нее никто в меморандуме не давал,обещали провести по этому поводу консультации - читайте текст меморандума. А обвинять нужно самих себя за то,что подписали. И судить тех кто это сделал. Кравчук уже сдох,а Кучма гуляет по Лазурному берегу,а не висит на фонаре на Крещатике. И стратегические бомбардировщики которыми сейчас бомбят Украину отдавали за бесценок или взятку и разрезали не амеры,бриты или русские, а сама украинская власть. И она распродавали оружие доставшееся от СССР на всех континентах,не охраняла склады,сама уничтожала армию. Так что в зеркало надо чаще смотреть,а не искать кто виноват в твоих просчетах или преступлениях ( в зависимости от квалификации в суде)
*а) Влияет ли линия фронта плюс минус 1 км на легитимность власти и Суверенитет всей Украины? НЕТ. б) Влияет ли линия фронта плюс минут 100км на легитимность власти и Суверенитет всей Украины? НЕТ... в) Вывод 1 - размер контролируемой территории не влияет на легитимность власти и Суверенитет всей Украины... г) Вывод 2 - инструментов влияния НЕТ. д) Вывод 3 - читайте Марьяну и машите Келлогам и Трампам...* (С) __________________________________ Автор апріорі не має всіх розкладів. Тому все ж таки відсотків 20% я би Трампу-Келлогу залишив.
shapo написав:И стратегические бомбардировщики которыми сейчас бомбят Украину отдавали за бесценок или взятку и разрезали не амеры,бриты или русские, а сама украинская власть.
резали технически украинцы, но за американские деньги и при американской организации процесса. как и засыпали шахты пусковые, хотя там все же наверное засыпали американцы в лице Bechtel напрямую
Этих украинцев кто-то это заставил делать или за деньги можно продать и мать родную?
ну, на розброєнні добре годувалось керівництво МО та 43РА, а різали підрядники, звичайні будівельні компанії. американські гроші DTRA заходили на американських підрядників, які наймали в Україні компанії, повязані з керівництвом 43РА генерал-лейтенантом Бушуєвим (і колегами), які потім за половину цією суми наймали дійсних виконавців робіт - українські компанії, які теж щонайменше частково були повязані з керівництвом МО
Востаннє редагувалось adeges в Чет 06 лют, 2025 22:45, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:А може пора поставити всім ультиматум - в першу чергу, московитам, в другу, американцям і решті підписантів будапештського меморандуму? Нас обманули, змусили віддати ядерну зброю, обіцяючи неіснуючи гарантії безпеки
Никто никого не обманывал. Никаких гарантий защиты Украины в случае нападения на нее никто в меморандуме не давал,обещали провести по этому поводу консультации - читайте текст меморандума. А обвинять нужно самих себя за то,что подписали. И судить тех кто это сделал. Кравчук уже сдох,а Кучма гуляет по Лазурному берегу,а не висит на фонаре на Крещатике. И стратегические бомбардировщики которыми сейчас бомбят Украину отдавали за бесценок или взятку и разрезали не амеры,бриты или русские, а сама украинская власть. И она распродавали оружие доставшееся от СССР на всех континентах,не охраняла склады,сама уничтожала армию. Так что в зеркало надо чаще смотреть,а не искать кто виноват в твоих просчетах или преступлениях ( в зависимости от квалификации в суде)
Это были гарантии, должны были добиваться помощи ООН, помощи ООН нет и войск ООН, также все обязывались воздержаться от применения силы против Украины, угрозы силой или экономического принуждения, там была и россия. А манипулировать игрой слов - это уже обман. И кучму судить я давно предлагал: https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1133751.0 Но этого тоже никто не делает.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 06 лют, 2025 22:58, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:А може пора поставити всім ультиматум - в першу чергу, московитам, в другу, американцям і решті підписантів будапештського меморандуму? Нас обманули, змусили віддати ядерну зброю, обіцяючи неіснуючи гарантії безпеки, і теперь московити хочуть нас всіх знищити и прямо про це говорять на своєму центральному телебаченні, більше того, вони вже говорять, що хочуть знищити поляків, а Берлін, Париж, Лондон і Вашингтон мають палати. Зрозуміло, що це все хворі фантазії, але про нас, а може і про поляків, їх прагення очевидні. І вони іх показують з перого дня війни!
ви пропонуєте підірвати атомні станції і поперти всіма силами до владівостока, а ви в той час з рештою непридатних побіжите на свободу в пампаси. Чи я щось не так зрозумів?
Мене непридатним ніхто не визнавав, я комісію ще не проходив