detroytred написав:

Господар Вельзевула написав: Ваше мнение? Как дальше жить,если не св.Трамп? Ваше мнение? Как дальше жить,если не св.Трамп?

Мій варіант вам не підійде))Я ж казав "трекінгові шузи купив, розносив". Відмінять відстрочку, сунуть в колію, то я до цього готовий з 17 років, як пішов у неї.Мені це під коринку вдовбили ще совдепівськими ієзуітськими методами та інструментами. Рєдкостна скотиняка (з цивільної точки зору)) перший наставник був. Чесних добросовісних служак робив. Добре, що демократія, індивідуалізм, ринок, контракти трохи підкоректували.Потім став вивчати інші галузі, цікавитися принципами процесів навкруги.А в такі мої роки (і головне - відповідного стану здоров'я) мені чесно пофіг, що там завтра зі мною буде.Поки є сили допомагаю близьким, доначу, то й добре.Поради не даю. Бо лотерея все...Навіть в паганій ситуації, за помилкового вибору можна виграти, а за наче гарного - програти.Ніхто не знає свого майбутнього.Стосовно ж правди. Вона в кожного своя... Яку собі визначиш, така і є. А всі оті пропагандистські пісні ... Під слова отого корчагіна можна підставити будь-що і вдягнути його в будь-що.Межа є. Лише не робити лиха іншому. Все.