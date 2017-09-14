Цена российской нефти упала ниже $60 за баррель из-за прощальных санкций Байдена Проблемы с соблюдением ценового потолка, установленного западными странами для российской нефти, удается решить – по крайней мере на время – с помощью новых жестких санкций. Дисконт по нефти Urals вырос почти до $16 за баррель после того, как администрация Джо Байдена за 10 дней до своего ухода ударила по нефтяным операциям России самыми жесткими ограничительными мерами. В результате цена сорта Urals упала ниже $60 за баррель, а дисконт в размере $15,7 оказался самым большим с мая 2024 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media, которая следит за ценами в портах загрузки и доставки. Согласно прогнозу Минэкономразвития, который лежит в основе федерального бюджета на 2025 г., в базовом сценарии ожидается цена на уровне $69,7 за баррель (после $70 в 2024 г.).
hxbbgaf написав:А може пора поставити всім ультиматум - в першу чергу, московитам, в другу, американцям і решті підписантів будапештського меморандуму? Нас обманули, змусили віддати ядерну зброю, обіцяючи неіснуючи гарантії безпеки
Никто никого не обманывал. Никаких гарантий защиты Украины в случае нападения на нее никто в меморандуме не давал,обещали провести по этому поводу консультации - читайте текст меморандума. А обвинять нужно самих себя за то,что подписали. И судить тех кто это сделал. Кравчук уже сдох,а Кучма гуляет по Лазурному берегу,а не висит на фонаре на Крещатике. И стратегические бомбардировщики которыми сейчас бомбят Украину отдавали за бесценок или взятку и разрезали не амеры,бриты или русские, а сама украинская власть. И она распродавали оружие доставшееся от СССР на всех континентах,не охраняла склады,сама уничтожала армию. Так что в зеркало надо чаще смотреть,а не искать кто виноват в твоих просчетах или преступлениях ( в зависимости от квалификации в суде)
Это были гарантии, должны были добиваться помощи ООН, помощи ООН нет и войск ООН, также все обязывались воздержаться от применения силы против Украины, угрозы силой или экономического принуждения, там была и россия. А манипулировать игрой слов - это уже обман. И кучму судить я давно предлагал: https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1133751.0 Но этого тоже никто не делает.
Почитайте текст меморандума прежде чем строчить очередную ахинею о гарантиях. Войска ООН за всю историю их существования никого никогда не защитили. В южном Ливане где они стоят до сих пор Хезболла рыла тоннели и размещала склады оружия прямо под их базой,а они делали вид что не замечают как и не мешали более года с 08.10.23 обстреливать Израиль
buratinyo написав:Конечно в ультиматуме вместо слов "ми обдурені" будут слова "ми обурені".
Совершенно не к месту напомнило старый анекдот:
Однажды в монастыре молодой монах, только-только принявший постриг, получил своё первое задание: переписать несколько церковных молитв, псалмов и законов… Занимаясь делом, он обратил внимание на то, что другие священнослужители переписывают подобные тексты не с оригинала, а с предыдущих (уже не раз переписанных) копий. Он с удивлением поделился своим сомнением с настоятелем монастыря:
– Падре, братья переписывают тексты не с оригинала, а с копий, а вдруг в первой копии кто-то случайно допустил ошибку? Ведь те, кто переписывают, повторят её…
– Хм, сын мой, — ответил отец-настоятель, — вообще-то мы так делали столетиями… Но, в принципе, в твоих рассуждениях логика есть, — и с этими словами он спустился в архив, находящийся в подземелье под монастырём, где издревле хранились оригиналы, в которые никто не заглядывал десятилетиями, поскольку всё переписывалось с копий.
Ушёл и… исчез…
Через сутки со времени его исчезновения обеспокоенный молодой монах спустился в архивные помещения, чтобы узнать, куда же запропастился святой отец. Не случилось ли с ним чего? Не сразу он нашёл его… Но заглянув в одну из самых дальних комнат, он вдруг увидел святого отца. Тот в прострации сидел перед открытым фолиантом и что-то бормотал себе под нос.
– Что произошло, святой отец? — воскликнул изумлённый монах, — Что случилось?!
– Celebrate, — простонал отец-настоятель, — слово было: c-e-l-e-b-r-a-t-e! А не celibate!
Потому что никакого плана ссука нет. вопрос залу, как можно было называть КАКИЕ ЛИБО сроки завершения/заморозки войны, не имея конкретного плана? справочник стеля рука-покерфейс.
🇺🇸США не представлять плану припинення війни в Україні наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив спецпосланець Трампа Кіт Келлог.
Там відбудуться лише дискусії з лідерами ЄС про закінчення російсько-української війни, потім їхній зміст передадуть Трампу.
«Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав», — заявив Келлог.
За його словами, у майбутньому цей план представить саме Трамп, а не він.
▪️За день до цього Bloomberg, посилаючись на кількох посадовців, повідомляв, що Келлог має представити план Трампа щодо закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка відбудеться наступного тижня.