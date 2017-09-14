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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1247112472124731247412475>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:02

Цена российской нефти упала ниже $60 за баррель из-за прощальных санкций Байдена
Проблемы с соблюдением ценового потолка, установленного западными странами для российской нефти, удается решить – по крайней мере на время – с помощью новых жестких санкций. Дисконт по нефти Urals вырос почти до $16 за баррель после того, как администрация Джо Байдена за 10 дней до своего ухода ударила по нефтяным операциям России самыми жесткими ограничительными мерами.
В результате цена сорта Urals упала ниже $60 за баррель, а дисконт в размере $15,7 оказался самым большим с мая 2024 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media, которая следит за ценами в портах загрузки и доставки. Согласно прогнозу Минэкономразвития, который лежит в основе федерального бюджета на 2025 г., в базовом сценарии ожидается цена на уровне $69,7 за баррель (после $70 в 2024 г.).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:04

  hxbbgaf написав:
  shapo написав:
  hxbbgaf написав:А може пора поставити всім ультиматум - в першу чергу, московитам, в другу, американцям і решті підписантів будапештського меморандуму? Нас обманули, змусили віддати ядерну зброю, обіцяючи неіснуючи гарантії безпеки


Никто никого не обманывал. Никаких гарантий защиты Украины в случае нападения на нее никто в меморандуме не давал,обещали провести по этому поводу консультации - читайте текст меморандума.
А обвинять нужно самих себя за то,что подписали. И судить тех кто это сделал. Кравчук уже сдох,а Кучма гуляет по Лазурному берегу,а не висит на фонаре на Крещатике.
И стратегические бомбардировщики которыми сейчас бомбят Украину отдавали за бесценок или взятку и разрезали не амеры,бриты или русские, а сама украинская власть.
И она распродавали оружие доставшееся от СССР на всех континентах,не охраняла склады,сама уничтожала армию.
Так что в зеркало надо чаще смотреть,а не искать кто виноват в твоих просчетах или преступлениях ( в зависимости от квалификации в суде)


Это были гарантии, должны были добиваться помощи ООН, помощи ООН нет и войск ООН, также все обязывались воздержаться от применения силы против Украины, угрозы силой или экономического принуждения, там была и россия.
А манипулировать игрой слов - это уже обман. И кучму судить я давно предлагал:
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1133751.0
Но этого тоже никто не делает.



Почитайте текст меморандума прежде чем строчить очередную ахинею о гарантиях.
Войска ООН за всю историю их существования никого никогда не защитили.
В южном Ливане где они стоят до сих пор Хезболла рыла тоннели и размещала склады оружия прямо под их базой,а они делали вид что не замечают как и не мешали более года с 08.10.23 обстреливать Израиль
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:09

Держсекретар США не поїде на саміт G20, адже він використовується для просування «солідарності, рівності та стійкості». А ці пункти не входять у нові пріоритети роботи Держдепартаменту США.


Трамп проти солідарності, рівності та стійкості? А за що він, за ворожнечу, нерівність та безсилля?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:21

  hxbbgaf написав:
Держсекретар США не поїде на саміт G20, адже він використовується для просування «солідарності, рівності та стійкості». А ці пункти не входять у нові пріоритети роботи Держдепартаменту США.


Трамп проти солідарності, рівності та стійкості? А за що він, за ворожнечу, нерівність та безсилля?


Саммит будет проводится в ЮАР ,члене БРИКС
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:23

Лав іс...©

  Hotab написав:Успіх
Киця за 3 роки очікування не заслужила «вигуляти» в мультиплекс?

Навіщо їй ті страшилки дивитись?(маю на увазі цей фільм)
Вона що, мало нахвилювалась за ті 32місяці?

Та й вона любить дивитись вдома, на дивані/в ліжку, смакуючи морозиво і обіймаючи коханого Успіха! :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:28

За крок до...©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:21го лютого вже можна шукати піратське в поганій якості?
фейслесс не любит когда смотрят пиратское. больше прикалоло " ідеальна суміш жорстокості" интересно что в голове у написавшего.

Типу "не любить"?
- його авторські права вкрали? :mrgreen:
- він заплатив, а ти падла, безкоштовно дивишся? :mrgreen:

- чи ще є варіант? :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 23:30

На правах ночного офтопа...
  buratinyo написав:Конечно в ультиматуме вместо слов "ми обдурені" будут слова "ми обурені".

Совершенно не к месту напомнило старый анекдот:

Однажды в монастыре молодой монах, только-только принявший постриг, получил своё первое задание: переписать несколько церковных молитв, псалмов и законов… Занимаясь делом, он обратил внимание на то, что другие священнослужители переписывают подобные тексты не с оригинала, а с предыдущих (уже не раз переписанных) копий. Он с удивлением поделился своим сомнением с настоятелем монастыря:

– Падре, братья переписывают тексты не с оригинала, а с копий, а вдруг в первой копии кто-то случайно допустил ошибку? Ведь те, кто переписывают, повторят её…

– Хм, сын мой, — ответил отец-настоятель, — вообще-то мы так делали столетиями… Но, в принципе, в твоих рассуждениях логика есть, — и с этими словами он спустился в архив, находящийся в подземелье под монастырём, где издревле хранились оригиналы, в которые никто не заглядывал десятилетиями, поскольку всё переписывалось с копий.

Ушёл и… исчез…

Через сутки со времени его исчезновения обеспокоенный молодой монах спустился в архивные помещения, чтобы узнать, куда же запропастился святой отец. Не случилось ли с ним чего? Не сразу он нашёл его… Но заглянув в одну из самых дальних комнат, он вдруг увидел святого отца. Тот в прострации сидел перед открытым фолиантом и что-то бормотал себе под нос.

– Что произошло, святой отец? — воскликнул изумлённый монах, — Что случилось?!

– Celebrate, — простонал отец-настоятель, — слово было: c-e-l-e-b-r-a-t-e! А не celibate!
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:обличчям не вийшов чи не так просив, тому й не отримав нічого. А Зе


А Зе до 22го отримав 5к касок від німців.
Аааа, вони так і не доїхали))
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:58

Потому что никакого плана ссука нет. вопрос залу, как можно было называть КАКИЕ ЛИБО сроки завершения/заморозки войны, не имея конкретного плана? справочник стеля рука-покерфейс.
🇺🇸США не представлять плану припинення війни в Україні наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

Там відбудуться лише дискусії з лідерами ЄС про закінчення російсько-української війни, потім їхній зміст передадуть Трампу.

﻿﻿«Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав», — заявив Келлог.

За його словами, у майбутньому цей план представить саме Трамп, а не він.

▪️За день до цього Bloomberg, посилаючись на кількох посадовців, повідомляв, що Келлог має представити план Трампа щодо закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка відбудеться наступного тижня.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 01:37

  Wirująświatła написав:Потому что никакого плана ссука нет. вопрос залу, как можно было называть КАКИЕ ЛИБО сроки завершения/заморозки войны, не имея конкретного плана? справочник стеля рука-покерфейс.

День сидит на форуме, второй и тут на третий Лучики добра заметил что никакого плана нет... И возмутился )))
stm
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