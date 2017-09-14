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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12472124731247412475>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 01:55

  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:сегодня день психиатрии?


терпите 16.01.2025 15.02.2025 13:49

Что произойдёт в эту чудную субботу 15го в обед?
Джейсон,поев плотно борщу, придёт к пионерам-альпинистам снова в своей любимой хоккейной маске?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 02:44

Минутка юмора:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 02:46

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:ви пропонуєте підірвати атомні станції і поперти всіма силами до владівостока,
а ви в той час з рештою непридатних побіжите на свободу в пампаси.
Чи я щось не так зрозумів? :lol:

Мене непридатним ніхто не визнавав, я комісію ще не проходив

дажє так? Похвально, похвально. Так і не зібрались дані оновити? Зате на майдані в солдатиків срочників коктейлі кидали?)
Ні не кидали? Ви там ні при чом? Стояли в стороні і ігралися з мячом? :lol:
І атомку кажете хай хтось підірве?
А ви тож будете ні при чом?
А кучму значить посадити хочете? На якому один труп недоказаний :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 08:39

  Faceless написав:
  prodigy написав:Охочим отримати російські гроші одразу пропонувалося заповнити невелику анкету, в якій треба було вказати свої особисті дані та розповісти, на які злочини проти України ви готові піти. Після заповнення анкети вербувальник проводив вже особисто коротку співбесіду: про наявні навички та готовність виконувати певні завдання.

Це ж наскільки треба бути недалеким, ще навіть гроші не отримавши, дати можливість себе тримати за шарундули


на жаль, ця гілка впоралась на 100%,
дати перелік, хто виконує певні завдання для рф на цьому форумі?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:28

  ЛАД написав:Минутка юмора:

ЛАДам передають: "розуміє лише українську"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:33

  Wirująświatła написав:Потому что никакого плана ссука нет. вопрос залу, как можно было называть КАКИЕ ЛИБО сроки завершения/заморозки войны, не имея конкретного плана? справочник стеля рука-покерфейс.
🇺🇸США не представлять плану припинення війни в Україні наступного тижня на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

Там відбудуться лише дискусії з лідерами ЄС про закінчення російсько-української війни, потім їхній зміст передадуть Трампу.

﻿﻿«Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав», — заявив Келлог.

За його словами, у майбутньому цей план представить саме Трамп, а не він.

▪️За день до цього Bloomberg, посилаючись на кількох посадовців, повідомляв, що Келлог має представити план Трампа щодо закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, яка відбудеться наступного тижня.


Славко про 5 танків та вєтнамський план, якого нема
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:33

  prodigy написав:на жаль, ця гілка впоралась на 100%,
дати перелік, хто виконує певні завдання для рф на цьому форумі?
кому что то не нравится может уйти. создайте свою ветку где будут ваши правила.
  барабашов написав:
  fox767676 написав:
  Wirująświatła написав:сегодня день психиатрии?


терпите 16.01.2025 15.02.2025 13:49

Что произойдёт в эту чудную субботу 15го в обед?
Джейсон,поев плотно борщу, придёт к пионерам-альпинистам снова в своей любимой хоккейной маске?

путин от смеха умрёт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:39

prodigy
дати перелік, хто виконує певні завдання


Скоро нового Тестера занесуть.
Функціонал Хантера ще сумнівний. Хоча можливо і забесплатно тут ..,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:53

Спецпредставитель Трампа по Украине и рф Келлог в интервью New York Post

▪️Применение санкций против рф оценивается «всего лишь на три из десяти», и Трамп готов удвоить их давление, чтобы положить конец войне.

▪️США будут настаивать на прекращении огня и только затем на переговорах о мире, в том числе непосредственно между москвой и Киевом.

▪️«Для русских вести войну на истощение — это как бы в их крови. Даже если вспомнить историю: вы не хотите ввязываться в борьбу с ними на истощение, потому что они к этому привыкли. Я имею в виду... эта страна была готова потерять — и потеряла — 700 тысяч человек в Сталинградской битве за шесть месяцев, не моргнув и глазом».

https://nypost.com/2025/02/06/world-new ... h-kellogg/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:55

Hotab
на гілці навіть не поміти новини, що Трамп пропонує звільнитися співробітникам ЦРУ,
ОДНІ(Офіс Директора Національної розвідки), АНБ

The Trump administration is offering nearly all federal workers the opportunity to resign from their posts now and still retain full pay and benefits through Sept. 30.

The notice, sent via an email blast from the U.S. Office of Personnel Management (OPM) Tuesday afternoon, gave employees until Feb. 6 to accept the deal.

Employees wishing to resign were instructed to reply to the email from their government accounts with the word "resign" and hit send.

The memo was not clear on whether employees who choose to resign would be expected to work between now and Sept. 30. It did explicitly say that they would not have to comply with return-to-office plans.


Профспілки федеральних службовців та адвокати закликають держслужбовців не приймати пропозицію адміністрації Трампа звільнитися з роботи до 6 лютого і отримати зарплату до кінця вересня.

«Ця “вилка” не є викупом», - сказав Джим Айзенманн, партнер юридичної компанії Alden Law Group, яка представляє інтереси федеральних службовців, посилаючись на заголовок «Вилка в дорозі», що супроводжував електронний лист, надісланий федеральним службовцям у вівторок. «Це не ґрунтується на жодному законі чи нормативному акті, або на чомусь іншому, окрім ідеї, яку вони вигадали, щоб вигнати федеральних службовців з уряду».
prodigy
 
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