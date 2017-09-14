▪️Применение санкций против рф оценивается «всего лишь на три из десяти», и Трамп готов удвоить их давление, чтобы положить конец войне.▪️США будут настаивать на прекращении огня и только затем на переговорах о мире, в том числе непосредственно между москвой и Киевом.▪️«Для русских вести войну на истощение — это как бы в их крови. Даже если вспомнить историю: вы не хотите ввязываться в борьбу с ними на истощение, потому что они к этому привыкли. Я имею в виду... эта страна была готова потерять — и потеряла — 700 тысяч человек в Сталинградской битве за шесть месяцев, не моргнув и глазом».