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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12472124731247412475

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 10:01

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, на этой неделе сотрудникам Центрального разведывательного управления, Агентства национальной безопасности и Управления директора национальной разведки были направлены письма с предложениями об отсрочке увольнения.

https://www.npr.org/2025/02/05/nx-s1-52 ... telligence

«Не выкуп»: юристы и профсоюзы призывают федеральных служащих не уходить в отставку
Это первые примеры включения сотрудников национальной безопасности и разведки в более широкие усилия по сокращению федерального правительства администрацией Трампа. Этот шаг вызывает панику в более широком сообществе национальной безопасности, поскольку годы опыта, таланта и секретов вскоре могут выйти за дверь из штаб-квартир ЦРУ и ODNI в Маклине, штат Вирджиния, и АНБ в Форт-Миде, штат Мэриленд.

Предложение было распространено на «любого сотрудника» агентств в рамках усилий по согласованию деятельности разведывательного сообщества с повесткой дня президента Трампа, хотя источники предполагают, что могут быть исключения для особо важных или высокоприоритетных должностей.
Первоначально это предложение было отправлено федеральным служащим с темой письма «Fork in the Road», что отражало язык, предоставленный сотрудникам социальной медиа-компании X, затем Twitter, после того как он был приобретен SpaceX и генеральным директором Tesla Илоном Маском. Теперь Маск и правительственная команда под названием DOGE, или Департамент эффективности правительства, посещали и проверяли системы в федеральных агентствах в течение последних недель с благословения Трампа. Их доступ к конфиденциальным данным и серверам уже привел к массовым протестам и юридическим проблемам .
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 10:03

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:ви пропонуєте підірвати атомні станції і поперти всіма силами до владівостока,
а ви в той час з рештою непридатних побіжите на свободу в пампаси.
Чи я щось не так зрозумів? :lol:

Мене непридатним ніхто не визнавав, я комісію ще не проходив

дажє так? Похвально, похвально. Так і не зібрались дані оновити? Зате на майдані в солдатиків срочників коктейлі кидали?)
Ні не кидали? Ви там ні при чом? Стояли в стороні і ігралися з мячом? :lol:
І атомку кажете хай хтось підірве?
А ви тож будете ні при чом?
А кучму значить посадити хочете? На якому один труп недоказаний :lol:

ЭСТ могла бы помочь, но тут есть её противники
В центральной нервной системе (ЦНС) нейроны связываются посредством электрохимических сигналов, которые приводят к потоку ионных токов через синаптические контакты. На сетевом уровне синхронизация электрической активности нейрона вызывает ритмические колебания напряжения, распространяющиеся по областям мозга, известные как нейронные колебания или мозговые волны. Они выполняют различные физиологические функции и коррелируют с различными поведенческими состояниями. Мозг обладает множеством разных типов осцилляторов с различными периодами колебаний. Осцилляторы одновременно выдают частоты от 0,02 до 600 Гц. Классификация частотных границ позволила создать классификацию, по которой можно описывать ритмы мозга.4 На мезо- и макроуровнях эти колебания подразделяются на альфа-активность (8-12 Гц),5 которая обнаруживается в затылочной доле во время спокойного бодрствования и усиливается при открывании глаз,6 дельта (1-4 Гц), тета (4-8 Гц), мю (8-13 Гц), бета (13-30 Гц), низкая гамма (30-70 Гц) и высокая гамма (70-150 Гц) частотные диапазоны, которые могут быть измерены с помощью электроэнцефалографии.

https://cmi.to/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA ... %B3%D0%B0/
электрический ток пропущенный через мозг действует как контр+альт+дел (перезагрузка) и даёт шанс из патологических состояний вернуться в адекватные.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 10:10

Wirująświatła
электрический ток пропущенный через мозг действует как контр+альт+дел (перезагрузка) и даёт шанс из патологических состояний вернуться в адекватны

Если в подвале сделать одну большую «мокрую зону», муха без УЗО вернется в адекваты?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 10:11

  Xenon написав:
Спецпредставитель Трампа по Украине и рф Келлог в интервью New York Post

▪️Применение санкций против рф оценивается «всего лишь на три из десяти», и Трамп готов удвоить их давление, чтобы положить конец войне.

▪️США будут настаивать на прекращении огня и только затем на переговорах о мире, в том числе непосредственно между москвой и Киевом.

▪️«Для русских вести войну на истощение — это как бы в их крови. Даже если вспомнить историю: вы не хотите ввязываться в борьбу с ними на истощение, потому что они к этому привыкли. Я имею в виду... эта страна была готова потерять — и потеряла — 700 тысяч человек в Сталинградской битве за шесть месяцев, не моргнув и глазом».

https://nypost.com/2025/02/06/world-new ... h-kellogg/


«Это одна из причин, по которой я на следующей неделе отправлюсь в Европу, чтобы увидеть их лицом к лицу. Я могу донести это до президента и сказать: «Хорошо, господин президент, это их забота. Вот в чем суть проблем. Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что у вас есть ощущение всех участников игры. Как только мы проведем эти личные обсуждения, тогда вы действительно сможете работать… над уступками»...
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