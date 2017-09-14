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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:31
pesikot написав: fox767676 написав: Дюрі-бачі написав:
Хоч хтось пропонує нормальний план перемир'я:
москалі вертають нам, що захопили, Європа дає гроші на відбудову.
Достойно нобелевки, как и план абырвалга - " вы все на Курчатов, а я к польской границе, скажу им в лицо какие они все негодяи"
Как там с мирным планом от Трампа на следующей неделе ? Перенесли
Надо дать ему ещё 100 дней или сколько там ? Чего у тебя в секте говорят ? )))
і чому ти радієш? якщо фанати "скільки потрібно+до останнього" продавлять Трампа то пророцтва Бобуа про лінію "по Збручу" стануть ближче
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:32
Banderlog написав: Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
То вы перепутали: План Потужной Пэрэмогы никому не интересен. Все ждут - что там Трамп придумал...
Люди говорят, Британия пересилит Трампа. И впереди долгие годы борьбы за независимость, пора это осознавать и искать свой путь.
пересилить в чому? Трамп просто перестане башляти. Сама англія вкладатись так як сша не хоче. А сухопутна армія в британії чуть більша за мадярську зякої наші чогось ржуть.
А чого це Британія буде вкладатись?
Їй не отой результат, про який ви думаєте, потрібен.
Сам процес вже дає результат.
А якщо ще й перемога, то це подвійний профіт.
Ну а те, що рано чи пізно перемога буде, то це 99%. Майже будь-яка боротьба за незалежність закінчується перемогою.
Да хоч через повну поразку...
Хоча повна в нашому випадку малоймовірна.
Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.
Питання більше полягає в ціні, яку сплатить Україна.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 07 лют, 2025 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:34
Faceless написав:
В сенсі? Кому? Військовослужбовцю? Який сенс, якщо навіть з висновком "ТКЦ/тилові" його лехко можуть відправити окопи копать майже практично нулі
в мене два майже сусіди мобілізовані кінець 22- початок 23 поки примудряються майже два роки тримати оборону по лінії Ужгород-Мукачево. Так що варіанти завжди є, але скористатись можуть "не только лиш все"
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:40
Letusrock написав: pesikot написав: fox767676 написав:
Достойно нобелевки, как и план абырвалга - " вы все на Курчатов, а я к польской границе, скажу им в лицо какие они все негодяи"
Как там с мирным планом от Трампа на следующей неделе ? Перенесли
Надо дать ему ещё 100 дней или сколько там ? Чего у тебя в секте говорят ? )))
і чому ти радієш? якщо фанати "скільки потрібно+до останнього" продавлять Трампа то пророцтва Бобуа про лінію "по Збручу" стануть ближче
Я чекав цього, коли мене запитають "і чому ти радієш?"
Я не радію, я знущаюсь з тих, хто вкидає хибні надії
Бо вони працюють на Росію
А ти, жерешь оці хибні надії, за обидви щоки, ще й просишь добавки
Ти дурник ? чи клепку в голові маєшь ? )
Ти можешь зрозуміти, що тобі насцяли в вуха про мирний план 15.02.2025 року, якого не існує ?
Читати вмієшь ? ) я надавав посилання
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 07 лют, 2025 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:40
detroytred написав:
Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.
Є значно більш ймовірний і значно гірший варіант:
1. підписується перемир'я без гарантій.
2. більшість адекватної молоді емігрує.
3. ті, хто залишився (пенсіонери, інваліди і бюджетні кровосісі) починають серію майданів-виборів в результаті якої перемагає Медведчук.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:44
Дюрі-бачі написав:
2. більшість адекватної молоді емігрує.
адекватный - неадекватный - моложе 40 - будь добр останься, пока в ЕС НАТО не вступят.
Из-за вас, из-за того что вам в 2013 не достаточно было персональной евроинтеграции все вот это вот
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:46
Wirująświatła написав:
3-тя штурмова розширюється, і вперше ми відкриваємо набір не лише на піхотні, а й на тилові посади.
Так, ти все правильно зрозумів. Нам потрібні не лише вузькокваліфіковані спеціалісти, а всі, хто готовий сумлінно служити та виконувати свій обов’язок!
А тепер найголовніше:
✅ Вперше масово приймаємо жінок!
✅ Вперше шукаємо офіцерів зі сторони!
✅ Вперше відкритий набір для колективів!
Пріоритетні спеціальності:
- Оператори БПЛА:мавіки, FPV, крила, бомбери
- Помічники операторів
- Техніки-електрики
- Кладовщики
- Аналітики-дешифрувальники
- Програмісти
- Водії
- Вибухотехніки
- Аналітики даних
- Діловоди
- Кадровики
- Юристи
- Фінансисти
Хантер казав що «тилові посади розгрібають як гарячі пиріжки», а так би він з Німеччини приїхав і підняв потужну потужність.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:51
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.
Є значно більш ймовірний і значно гірший варіант:
1. підписується перемир'я без гарантій.
2. більшість адекватної молоді емігрує.
3. ті, хто залишився (пенсіонери, інваліди і бюджетні кровосісі) починають серію майданів-виборів в результаті якої перемагає Медведчук.
За такого сценарію все рівно найгірше це - Україна ужметься в розмірах.
Справжня Україна буде західніше.
Несправжня)) хз під якою назвою буде східніше.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:51
Faceless написав: freeze написав:
то у вас на развилке жизненных дорог только два варианта - годный или годный до ТЦК и тыловых частей.
щоправда, по факту різниця між цими двома станами мінімальна
Но в целом разница всё-таки есть. У нас в боевой бригаде были (есть) ограниченно годные, так вот их не отправляли на тот берег, только если добровольно, и такие добровольцы были.
По факту у нас были только приобретенные уже на месте ограниченно годные после контузий, ограниченно годных новобранцев нам не присылали, да и командир их бы не принял, сразу бы отфутболил назад.
Причем наши местные ограниченно годные не хотели переводиться в тыл, кто по идейным соображениям, кто по материальному обеспечению своей семьи. Честно говоря я бы тоже не хотел в тылу штаны протирать за 28 тысяч гривен, а солдат вообще за 20 тысяч, чтоб меня покрасили от такого глупого времяпровождения.
А для тех ограниченно годных, у кого случился экцесс и он злыми кознями ТЦК попал в боевую бригаду, сейчас сделали замечательный выход - берешь отношение в выбранной тобой тыловой части или ТЦК, загружаешь его вместе с рапортом на перевод и решением ВЛК в Армия+, и через три дня тебя переводят даже без согласия командира твоей части.
Насчет послать копать окопы, конечно все может быть, но по крайней мере штурмовиком или боевым пехотинцем не будешь.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:53
Letusrock написав:
якщо фанати "скільки потрібно+до останнього" продавлять Трампа то пророцтва Бобуа про лінію "по Збручу" стануть ближче
Ні, синку, це - фантастика! (с) Трамп - бізнесмен і його цікавить угода на ресурси України (рідкоземельні та іже з ними).
Лише чотири країни світу (Китай, до речі, серед них) мають подібну кількість мінералів, як у нас - понад 20 найменувань із 30 існуючих на планеті. Зволікання Трампа може призвести до захоплення цих скарбів (на трильйони доларів, на секундочку) кацапами. На рф дуже мало мінералів, менше 10 найменувань. Тож Трампу варто поквапитись.
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