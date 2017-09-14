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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1248312484124851248612487 ... 12489>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:56

  fox767676 написав:я этого квадробера-трансформера только в цитатах вижу
забанен как воук, причем нищий, с черниговской помойки
я нигде не писал про "24 часа", тольк что при Трампе война закончится раньше (рпв на 2 квартал 2025 - уйму раз писал) и с меньщими потреями для Украины чем при демократах
А это чучело набитое типа пытается подъебать снова т снова "24 часа"
воук есть воук
пока у таких будут какие-то права за пределами их помоек - толку в Украине не будет


Не стоит гневаться. От их мнения ничего не зависит,как и от нашего. Их злоба- это всего лишь злоба престарелой ханжи в церкви (московского патриархата,естественно), плюющей на спину зашедшей в джинсах женщине,а не злоба подрывающего себя вместе с людьми смертника в метро.
Скоро все узнаем. До лета.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:56

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.

Є значно більш ймовірний і значно гірший варіант:
1. підписується перемир'я без гарантій.
2. більшість адекватної молоді емігрує.
3. ті, хто залишився (пенсіонери, інваліди і бюджетні кровосісі) починають серію майданів-виборів в результаті якої перемагає Медведчук.

Ну хоч один озвучив, що хоче перемоги Медведчука

Інші - ще мовчать, "скромно натягивают юбочку, на приёме у венеролога"
Такі, як UA, Letusrock та Бетон )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:59

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
3-тя штурмова розширюється, і вперше ми відкриваємо набір не лише на піхотні, а й на тилові посади.
Так, ти все правильно зрозумів. Нам потрібні не лише вузькокваліфіковані спеціалісти, а всі, хто готовий сумлінно служити та виконувати свій обов’язок!
А тепер найголовніше:
✅ Вперше масово приймаємо жінок!
✅ Вперше шукаємо офіцерів зі сторони!
✅ Вперше відкритий набір для колективів!
Пріоритетні спеціальності:
- Оператори БПЛА:мавіки, FPV, крила, бомбери
- Помічники операторів
- Техніки-електрики
- Кладовщики
- Аналітики-дешифрувальники
- Програмісти
- Водії
- Вибухотехніки
- Аналітики даних
- Діловоди
- Кадровики
- Юристи
- Фінансисти


Хантер казав що «тилові посади розгрібають як гарячі пиріжки», а так би він з Німеччини приїхав і підняв потужну потужність.

Хотаб где недопонял - там прибрэхал... После "пирожки" - точка. Нет уже давно никакого "а так бы".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:03

_hunter
Нет уже давно никакого "а так бы".


Його і не було :lol:
Але тобі так не вистачало тилових посад, ти так переймався! Все ніяк на ворк.юа не міг знайти, бо «разбираютЪ!»


Ну що, міражі вже в українському небі. Є номенклатура озброєння, яку краще на Міраж ніж на Ф16.
Якщо коротко, то тепер не так проблемно, що Су24 закінчуються.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:08

  Hotab написав:_hunter
Нет уже давно никакого "а так бы".


Його і не було :lol:
Але тобі так не вистачало тилових посад, ти так переймався! Все ніяк на ворк.юа не міг знайти, бо «разбираютЪ!»

И снова брэхня: не мог найти хотя бы с такой же оплатой, что и на гражданке.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:13

Не можу пройти мимо))

  fler написав:Лише чотири країни світу (Китай, до речі, серед них) мають подібну кількість мінералів, як у нас - понад 20 найменувань із 30 існуючих на планеті.
Раз так, то в мене малеееееесеньке питаннячко: чого за тих 33р. НЕЗАЛЕЖНОСТІ до сих пір така бідна країна/пересічні?
Чого в нас досі не Дубай, чи Сінгапур?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:14

  freeze написав:А для тех ограниченно годных, у кого случился экцесс и он злыми кознями ТЦК попал в боевую бригаду, сейчас сделали замечательный выход - берешь отношение в выбранной тобой тыловой части или ТЦК, загружаешь его вместе с рапортом на перевод и решением ВЛК в Армия+, и через три дня тебя переводят даже без согласия командира твоей части.

Гарна річ. Будемо сподіватися, що запрацює нормально.

Бо поки навіть офіційні дані -- з 30 тис. поданих лише 7 тис. здійснених. За два місяці.
Лише кожен третій...
https://mod.gov.ua/news/chomu-nakazi-na ... minoboroni

І головне: невже так легко знайти відношення в тиловій частині? Ще й на посаду, де на тебе не навішають купу давно пройо-ного майна чи техніки. І на яку нема бажаючих місцевих.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:17

_hunter

не мог найти хотя бы с такой же оплатой, что и на гражданке.


Бреше у нас німецький бігунець на ковбасках щольца
Я тобі нагадаю, як ти розсосолював «всє абівлєнія на ворк свєжіє, значит разбирают… дронщики (у тебе чомусь теж тилові) всє свєжіє, значіт нє захватіть».
Насправді вони постійно потрібні в необмежених кількостях.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:17

  Успіх написав:
  fler написав:Лише чотири країни світу (Китай, до речі, серед них) мають подібну кількість мінералів, як у нас - понад 20 найменувань із 30 існуючих на планеті.
Раз так, то в мене малеееееесеньке питаннячко: чого за тих 33р. НЕЗАЛЕЖНОСТІ до сих пір така бідна країна/пересічні?
Чого в нас досі не Дубай, чи Сінгапур?

Тому шо разом з копалинами в Україні надлишок ось таких наукинь, квадроберів-трансформерів, та поціновувачів гордона :D
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:18

  Успіх написав:Грошенят же заробите + ще й сосисками покидаєте в котів і собак! :mrgreen:

А ти забезпечуєшь оті самі сосиски зараз ? Ніт ? Як так ? ))
А ми тебе, гуртом, отими самими сосисками забезпечували

Де економічний фронт від тебе ? де сплата податків від тебе ? Важко ? )
А кому зараз легко ...
pesikot
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