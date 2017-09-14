fox767676 написав:я этого квадробера-трансформера только в цитатах вижу забанен как воук, причем нищий, с черниговской помойки я нигде не писал про "24 часа", тольк что при Трампе война закончится раньше (рпв на 2 квартал 2025 - уйму раз писал) и с меньщими потреями для Украины чем при демократах А это чучело набитое типа пытается подъебать снова т снова "24 часа" воук есть воук пока у таких будут какие-то права за пределами их помоек - толку в Украине не будет
Не стоит гневаться. От их мнения ничего не зависит,как и от нашего. Их злоба- это всего лишь злоба престарелой ханжи в церкви (московского патриархата,естественно), плюющей на спину зашедшей в джинсах женщине,а не злоба подрывающего себя вместе с людьми смертника в метро. Скоро все узнаем. До лета.
detroytred написав:Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.
Є значно більш ймовірний і значно гірший варіант: 1. підписується перемир'я без гарантій. 2. більшість адекватної молоді емігрує. 3. ті, хто залишився (пенсіонери, інваліди і бюджетні кровосісі) починають серію майданів-виборів в результаті якої перемагає Медведчук.
Ну хоч один озвучив, що хоче перемоги Медведчука
Інші - ще мовчать, "скромно натягивают юбочку, на приёме у венеролога" Такі, як UA, Letusrock та Бетон )
3-тя штурмова розширюється, і вперше ми відкриваємо набір не лише на піхотні, а й на тилові посади. Так, ти все правильно зрозумів. Нам потрібні не лише вузькокваліфіковані спеціалісти, а всі, хто готовий сумлінно служити та виконувати свій обов’язок! А тепер найголовніше: ✅ Вперше масово приймаємо жінок! ✅ Вперше шукаємо офіцерів зі сторони! ✅ Вперше відкритий набір для колективів! Пріоритетні спеціальності: - Оператори БПЛА:мавіки, FPV, крила, бомбери - Помічники операторів - Техніки-електрики - Кладовщики - Аналітики-дешифрувальники - Програмісти - Водії - Вибухотехніки - Аналітики даних - Діловоди - Кадровики - Юристи - Фінансисти
Хантер казав що «тилові посади розгрібають як гарячі пиріжки», а так би він з Німеччини приїхав і підняв потужну потужність.
Хотаб где недопонял - там прибрэхал... После "пирожки" - точка. Нет уже давно никакого "а так бы".
freeze написав:А для тех ограниченно годных, у кого случился экцесс и он злыми кознями ТЦК попал в боевую бригаду, сейчас сделали замечательный выход - берешь отношение в выбранной тобой тыловой части или ТЦК, загружаешь его вместе с рапортом на перевод и решением ВЛК в Армия+, и через три дня тебя переводят даже без согласия командира твоей части.
Гарна річ. Будемо сподіватися, що запрацює нормально.
не мог найти хотя бы с такой же оплатой, что и на гражданке.
Бреше у нас німецький бігунець на ковбасках щольца Я тобі нагадаю, як ти розсосолював «всє абівлєнія на ворк свєжіє, значит разбирают… дронщики (у тебе чомусь теж тилові) всє свєжіє, значіт нє захватіть». Насправді вони постійно потрібні в необмежених кількостях.