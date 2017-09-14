Успіх написав:Грошенят же заробите + ще й сосисками покидаєте в котів і собак!
А ти забезпечуєшь оті самі сосиски зараз ? Ніт ? Як так ? )) А ми тебе, гуртом, отими самими сосисками забезпечували
Де економічний фронт від тебе ? де сплата податків від тебе ? Важко ? ) А кому зараз легко ...
Такої причини (що не піду, бо сосисок не буде) тут ще не було.
Песікот зробив не те що день, а мабуть століття.
Під час війни завжди отак... Чим далі, тим скрутніше. У Швейка в перші дні війни в печених гусей їли тільки печінку. Вдові, яка справила котел тушоних зайців, перекинули на голову. А потім .... впіймали стару дохлу корову і п'ять діб варили, щоб хоч якось вжувати.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 лют, 2025 20:28, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:А для тех ограниченно годных, у кого случился экцесс и он злыми кознями ТЦК попал в боевую бригаду, сейчас сделали замечательный выход - берешь отношение в выбранной тобой тыловой части или ТЦК, загружаешь его вместе с рапортом на перевод и решением ВЛК в Армия+, и через три дня тебя переводят даже без согласия командира твоей части.
Гарна річ. Будемо сподіватися, що запрацює нормально. Бо поки навіть офіційні дані -- з 30 тис. поданих лише 7 тис. здійснених. За два місяці. Лише кожен третій... https://mod.gov.ua/news/chomu-nakazi-na ... minoboroni І головне: невже так легко знайти відношення в тиловій частині? Ще й на посаду, де на тебе не навішають купу давно пройо-ного майна чи техніки. І на яку нема бажаючих місцевих.
Наверное, как в любом деле бывают нюансы. Но только за последний месяц через Армия+ из моего батальона перевелись трое знакомых. Причем до Армия+ командир отказывал им в переводе. Двое (придатных) перевелись - один в Силы спецопераций, другой по моему в формируемое подразделение БПЛА. Один(ограниченно годный) в какое-то подразделение по кибербезопасности в Киеве. Найти отношение в тыловой части можно, особенно если ты обладаешь какой-то профессиональной ценностью для нового работодателя. За почти три года у меня с десяток людей перевелись служить в Киев и Одессу.
не мог найти хотя бы с такой же оплатой, что и на гражданке.
Я тобі нагадаю, як ти розсосолював «всє абівлєнія на ворк свєжіє, значит разбирают… дронщики (у тебе чомусь теж тилові) всє свєжіє, значіт нє захватіть». Насправді вони постійно потрібні в необмежених кількостях.
И снова брэхня: дронщиков ты в тот спор притянул -- уже не помню зачем.
Успіх написав:До речі - а й справді, чому дають шалені хабарі, щоб хоч якусь бронь собі оформити/інвалідність і т.п., а не вступають в якусь релігію, яка НЕ дозволяє йти на фронт? Бо, наприклад, Свідки Єгови (маю там друга) - не підходить)) Їх теж беруть до війська, хоч їхня релігія забороняє брати зброю до рук!
Никакая не подходит. Ну кроме должности равина в Миноре. По религии отмазки нет. Я даже думаю,что если бы гомосексуалистов не брали-то их количество значительно увеличилось бы,даже если бы пришлось подтверждать в натуре прямо на ВЛК ( Пардон,но я реально так думаю. Нет статьи за самочленовредительство,если не под присягой.Но о таких случаях мне неизвестно,в отличие от второй мировой. Ну там правда и некислые требования- нога выше нижней трети голени (ампутация), отсутствие одного глазного яблока.
Сьогодні по радіо почув рекламу "Йди в рекрутинговий центр, підписуй контракт на 1 рік і гарантуємо службу без переведення і виплату підйомних"... Невже опустилися до наглої брехні для заманювання на службу?