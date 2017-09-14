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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 124841248512486124871248812489>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:24

  pesikot написав:
  Успіх написав:Грошенят же заробите + ще й сосисками покидаєте в котів і собак! :mrgreen:

А ти забезпечуєшь оті самі сосиски зараз ? Ніт ? Як так ? ))
А ми тебе, гуртом, отими самими сосисками забезпечували

Де економічний фронт від тебе ? де сплата податків від тебе ? Важко ? )
А кому зараз легко ...

Такої причини (що не піду, бо сосисок не буде) тут ще не було.

Песікот зробив не те що день, а мабуть століття.

Під час війни завжди отак...
Чим далі, тим скрутніше.
У Швейка в перші дні війни в печених гусей їли тільки печінку.
Вдові, яка справила котел тушоних зайців, перекинули на голову.
А потім .... впіймали стару дохлу корову і п'ять діб варили, щоб хоч якось вжувати.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 лют, 2025 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:27

  Успіх написав:Що саме вас усіх стримує?
я дзен буддист. мне работать низзя. только спокойное созерцание происходящего.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:31

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Що саме вас усіх стримує?
я дзен буддист. мне работать низзя. только спокойное созерцание происходящего.

Поэтому в РПЦ ходил ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:32

  detroytred написав:
  freeze написав:А для тех ограниченно годных, у кого случился экцесс и он злыми кознями ТЦК попал в боевую бригаду, сейчас сделали замечательный выход - берешь отношение в выбранной тобой тыловой части или ТЦК, загружаешь его вместе с рапортом на перевод и решением ВЛК в Армия+, и через три дня тебя переводят даже без согласия командира твоей части.

Гарна річ. Будемо сподіватися, що запрацює нормально.
Бо поки навіть офіційні дані -- з 30 тис. поданих лише 7 тис. здійснених. За два місяці.
Лише кожен третій...
https://mod.gov.ua/news/chomu-nakazi-na ... minoboroni
І головне: невже так легко знайти відношення в тиловій частині? Ще й на посаду, де на тебе не навішають купу давно пройо-ного майна чи техніки. І на яку нема бажаючих місцевих.

Наверное, как в любом деле бывают нюансы. Но только за последний месяц через Армия+ из моего батальона перевелись трое знакомых. Причем до Армия+ командир отказывал им в переводе. Двое (придатных) перевелись - один в Силы спецопераций, другой по моему в формируемое подразделение БПЛА. Один(ограниченно годный) в какое-то подразделение по кибербезопасности в Киеве.
Найти отношение в тыловой части можно, особенно если ты обладаешь какой-то профессиональной ценностью для нового работодателя. За почти три года у меня с десяток людей перевелись служить в Киев и Одессу.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:36

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:я дзен буддист. мне работать низзя. только спокойное созерцание происходящего.

Поэтому в РПЦ ходил ? ))

Віталія сплутав з:
https://www.volynnews.com/news/all/yak- ... om-tomosu/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:40

Як так?©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Що саме вас усіх стримує?
я дзен буддист. мне работать низзя. только спокойное созерцание происходящего.

До речі - а й справді, чому дають шалені хабарі, щоб хоч якусь бронь собі оформити/інвалідність і т.п., а не вступають в якусь релігію, яка НЕ дозволяє йти на фронт? :lol:


Бо, наприклад, Свідки Єгови (маю там друга) - не підходить)) Їх теж беруть до війська, хоч їхня релігія забороняє брати зброю до рук!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:49

  Hotab написав:_hunter

не мог найти хотя бы с такой же оплатой, что и на гражданке.


Я тобі нагадаю, як ти розсосолював «всє абівлєнія на ворк свєжіє, значит разбирают… дронщики (у тебе чомусь теж тилові) всє свєжіє, значіт нє захватіть».
Насправді вони постійно потрібні в необмежених кількостях.

И снова брэхня: дронщиков ты в тот спор притянул -- уже не помню зачем.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:51

  Успіх написав:До речі - а й справді, чому дають шалені хабарі, щоб хоч якусь бронь собі оформити/інвалідність і т.п., а не вступають в якусь релігію, яка НЕ дозволяє йти на фронт? :lol:
Бо, наприклад, Свідки Єгови (маю там друга) - не підходить)) Їх теж беруть до війська, хоч їхня релігія забороняє брати зброю до рук!


Никакая не подходит. Ну кроме должности равина в Миноре.
По религии отмазки нет. Я даже думаю,что если бы гомосексуалистов не брали-то их количество значительно увеличилось бы,даже если бы пришлось подтверждать в натуре прямо на ВЛК :(( Пардон,но я реально так думаю.
Нет статьи за самочленовредительство,если не под присягой.Но о таких случаях мне неизвестно,в отличие от второй мировой.
Ну там правда и некислые требования- нога выше нижней трети голени (ампутация), отсутствие одного глазного яблока.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 20:56

  Успіх написав:а не вступають в якусь релігію, яка НЕ дозволяє йти на фронт?
ты пытаешься обмануть казино? проходишь собеседование на тыловую должность ну там массажист для макак, куяк и через месяц ты штурмовик. Если дефицитное пво начали дёргать, это о многом говорит.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні по радіо почув рекламу "Йди в рекрутинговий центр, підписуй контракт на 1 рік і гарантуємо службу без переведення і виплату підйомних"...
Невже опустилися до наглої брехні для заманювання на службу?
Дюрі-бачі
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