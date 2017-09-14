Дюрі-бачі написав:Сьогодні по радіо почув рекламу "Йди в рекрутинговий центр, підписуй контракт на 1 рік і гарантуємо службу без переведення і виплату підйомних"... Невже опустилися до наглої брехні для заманювання на службу?
Дюрі-бачі написав:Сьогодні по радіо почув рекламу "Йди в рекрутинговий центр, підписуй контракт на 1 рік і гарантуємо службу без переведення і виплату підйомних"... Невже опустилися до наглої брехні для заманювання на службу?
Ну почему сразу "наглої брехні"? -- как и в случае с теми "потерями" -- умалчивают о некоторых важных детялях (навроде "во время ВП контракт автопродлевается")...
Дюрі-бачі написав:Сьогодні по радіо почув рекламу "Йди в рекрутинговий центр, підписуй контракт на 1 рік і гарантуємо службу без переведення і виплату підйомних"... Невже опустилися до наглої брехні для заманювання на службу?
это плевок всем кто воюет 3 года и не может дембельнуться. вообще лучше ссылки давать, а то услышать можно и не такое. Или то было русское радио? у нас вроде подъемных нет.
Hotab написав:Ну там типу зампотил купляє. А командир лише підписує. Хоча важко уявити, щоб у випадку відкатної оборудки з командиром не поділились))
Так, вроде, в откате не обвиняют. Обвиняют, что дорого купил. Я плохо понимаю, кто и как определяет приемлемую цену, и можно ли за эту цену купить что-то приемлемого качества? В моем обывательском восприятии, покупка самого дешёвого означает покупку дряни.
Я не могу судить о конкретном случае, но должен заметить, что чрезмерная "борьба с коррупцией" связывает руки всем, кто хоть как-то касается материальных ценностей и очень сильно мешает работать.
Скоріше аргументом є наявність такого ж по якості товару, але за значно меншою вартістю. І звісно, що це було відомо отим посадовим особам. Тобто чомусь)) придбав товар по ціні значно вище ринкової.
1 А що ліжко це фокусний товар з уніфікованими і універсальними цінами? Це ж те саме що писати -купив машину за 1000 ( не ясно яку марку мерседес/таврія, не ясно який статус доросла/дитяча і так далі) 2 Названа сума покупки..вже це вказує на маніпуляційність Адже на 21,7 млн грн можна перевищити ціну на 10 млн .. а можна на 3028грн ( межа з якої починається КРИМІНАЛЬНА відповідальність)
Тому вкидання таких повідомлень в ЗМІ нічим іншим як замилювання очей і створення ВРАЖЕННЯ що силовики працюють - я назвати не можу.
ПС Є ціна товару у ФОП на єдиному податку де розмір оподаткування 250 000 грн на 5 млн грн виторгу Є ціна товару у платника ПДВ на загальній системі де на цих же 5 млн він може сплатити 2 млн грн податків От на цій різниці(беремо ціни у ФОП і забуваємо врахувати що за Державні гроші в нього ніхто купувати не ризикне ) і порівнюємо з цінами в платника на загальних умовах На кожних 5 млн товару отримуємо різницю в 2млн-0,25млн=1,75 млн грн... Уявляєте скільки справ можна відкрити
detroytred написав:А чого це Британія буде вкладатись? Їй не отой результат, про який ви думаєте, потрібен. Сам процес вже дає результат. А якщо ще й перемога, то це подвійний профіт.
Ну а те, що рано чи пізно перемога буде, то це 99%. Майже будь-яка боротьба за незалежність закінчується перемогою. Да хоч через повну поразку... Хоча повна в нашому випадку малоймовірна. Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.
Питання більше полягає в ціні, яку сплатить Україна.
Там конфлікт інтересів (мєждусобойчик): Британії потрібна послаблена Росія. ЄС хоче дружити з Китаєм та Росією як раніше (дешеві енергоносії з РФ та товари з КНР). США бачить РФ як союзника проти Китаю.
detroytred написав:Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.
Є значно більш ймовірний і значно гірший варіант: 1. підписується перемир'я без гарантій. 2. більшість адекватної молоді емігрує. 3. ті, хто залишився (пенсіонери, інваліди і бюджетні кровосісі) починають серію майданів-виборів в результаті якої перемагає Медведчук.
Медведчук не перемагає, бо він не був в Україні крайній рік, чи скільки там вимагає ЗУ. По тій же причині "не перемагає" Чаплига, Арестович та інші "дисиденти".
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лют, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.