RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1248512486124871248812489>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:06

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:а не вступають в якусь релігію, яка НЕ дозволяє йти на фронт?
ты пытаешься обмануть казино? проходишь собеседование на тыловую должность ну там массажист для макак, куяк и через месяц ты штурмовик. Если дефицитное пво начали дёргать, это о многом говорит.
Ехххххххх, немає на тебе тутешніх борцунів і борциць! :mrgreen:
Щоб сказали тобі, що це все брехня і іпсо! :mrgreen:
Щоб сказали тобі, що "це полнєйший брєд! :lol:
Що "с намі такоє ніслучіцццо нікогдА!" :lol:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7508
З нами з: 18.03.21
Подякував: 237 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:08

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Що саме вас усіх стримує?
я дзен буддист. мне работать низзя. только спокойное созерцание происходящего.

Поэтому в РПЦ ходил ? ))

мне похер РПЦ или УГКЦ я туда на экскурсию ходил, а не в чужих чварах копаться. а что квадроберов в церковь пускают?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 07 лют, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27842
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3405 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:09

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні по радіо почув рекламу "Йди в рекрутинговий центр, підписуй контракт на 1 рік і гарантуємо службу без переведення і виплату підйомних"...
Невже опустилися до наглої брехні для заманювання на службу?

https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
:lol: :lol: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7508
З нами з: 18.03.21
Подякував: 237 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:10

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні по радіо почув рекламу "Йди в рекрутинговий центр, підписуй контракт на 1 рік і гарантуємо службу без переведення і виплату підйомних"...
Невже опустилися до наглої брехні для заманювання на службу?

Ну почему сразу "наглої брехні"? -- как и в случае с теми "потерями" -- умалчивают о некоторых важных детялях (навроде "во время ВП контракт автопродлевается")...
_hunter
 
Повідомлень: 9174
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:11

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні по радіо почув рекламу "Йди в рекрутинговий центр, підписуй контракт на 1 рік і гарантуємо службу без переведення і виплату підйомних"...
Невже опустилися до наглої брехні для заманювання на службу?

это плевок всем кто воюет 3 года и не может дембельнуться. вообще лучше ссылки давать, а то услышать можно и не такое. Или то было русское радио? у нас вроде подъемных нет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27842
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3405 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:у нас вроде подъемных нет.

Наскільки я зрозумів із реклами, то мова була про ці 24-30 тис.
https://mod.gov.ua/news/finansova-pidtr ... zahisnikam
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 29.07.22
Подякував: 796 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:20

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:у нас вроде подъемных нет.

Наскільки я зрозумів із реклами, то мова була про ці 24-30 тис.
https://mod.gov.ua/news/finansova-pidtr ... zahisnikam

прикольно. терь понятно почему на контракт жесткое влк, а по мобилизации берут всех прямоходящих.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27842
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3405 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:25

  detroytred написав:
  Сибарит написав:
  Hotab написав:Ну там типу зампотил купляє. А командир лише підписує. Хоча важко уявити, щоб у випадку відкатної оборудки з командиром не поділились))
Так, вроде, в откате не обвиняют. Обвиняют, что дорого купил.
Я плохо понимаю, кто и как определяет приемлемую цену, и можно ли за эту цену купить что-то приемлемого качества?
В моем обывательском восприятии, покупка самого дешёвого означает покупку дряни.

Я не могу судить о конкретном случае, но должен заметить, что чрезмерная "борьба с коррупцией" связывает руки всем, кто хоть как-то касается материальных ценностей и очень сильно мешает работать.
Скоріше аргументом є наявність такого ж по якості товару, але за значно меншою вартістю.
І звісно, що це було відомо отим посадовим особам.
Тобто чомусь)) придбав товар по ціні значно вище ринкової.
1 А що ліжко це фокусний товар з уніфікованими і універсальними цінами?
Це ж те саме що писати -купив машину за 1000 ( не ясно яку марку мерседес/таврія, не ясно який статус доросла/дитяча і так далі)
2 Названа сума покупки..вже це вказує на маніпуляційність
Адже на 21,7 млн грн можна перевищити ціну на 10 млн .. а можна на 3028грн ( межа з якої починається КРИМІНАЛЬНА відповідальність)

Тому вкидання таких повідомлень в ЗМІ нічим іншим як замилювання очей і створення ВРАЖЕННЯ що силовики працюють - я назвати не можу.

ПС
Є ціна товару у ФОП на єдиному податку де розмір оподаткування 250 000 грн на 5 млн грн виторгу
Є ціна товару у платника ПДВ на загальній системі де на цих же 5 млн він може сплатити 2 млн грн податків
От на цій різниці(беремо ціни у ФОП і забуваємо врахувати що за Державні гроші в нього ніхто купувати не ризикне ) і порівнюємо з цінами в платника на загальних умовах
На кожних 5 млн товару отримуємо різницю в 2млн-0,25млн=1,75 млн грн...
Уявляєте скільки справ можна відкрити
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27238
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:29

  detroytred написав:А чого це Британія буде вкладатись?
Їй не отой результат, про який ви думаєте, потрібен.
Сам процес вже дає результат.
А якщо ще й перемога, то це подвійний профіт.

Ну а те, що рано чи пізно перемога буде, то це 99%. Майже будь-яка боротьба за незалежність закінчується перемогою.
Да хоч через повну поразку...
Хоча повна в нашому випадку малоймовірна.
Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.

Питання більше полягає в ціні, яку сплатить Україна.

Там конфлікт інтересів (мєждусобойчик):
Британії потрібна послаблена Росія.
ЄС хоче дружити з Китаєм та Росією як раніше (дешеві енергоносії з РФ та товари з КНР).
США бачить РФ як союзника проти Китаю.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38331
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:32

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Найгірший варіант -- ужметься Україна в розмірах.

Є значно більш ймовірний і значно гірший варіант:
1. підписується перемир'я без гарантій.
2. більшість адекватної молоді емігрує.
3. ті, хто залишився (пенсіонери, інваліди і бюджетні кровосісі) починають серію майданів-виборів в результаті якої перемагає Медведчук.

Медведчук не перемагає, бо він не був в Україні крайній рік, чи скільки там вимагає ЗУ. По тій же причині "не перемагає" Чаплига, Арестович та інші "дисиденти".
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лют, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38331
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1248512486124871248812489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84766
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258636
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 904308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
UNIQA (364)
07.02.2025 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.