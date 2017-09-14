freeze написав:

Faceless написав: freeze написав: то у вас на развилке жизненных дорог только два варианта - годный или годный до ТЦК и тыловых частей. то у вас на развилке жизненных дорог только два варианта - годный или годный до ТЦК и тыловых частей.

щоправда, по факту різниця між цими двома станами мінімальна щоправда, по факту різниця між цими двома станами мінімальна

Но в целом разница всё-таки есть. У нас в боевой бригаде были (есть) ограниченно годные, так вот их не отправляли на тот берег, только если добровольно, и такие добровольцы были.По факту у нас были только приобретенные уже на месте ограниченно годные после контузий, ограниченно годных новобранцев нам не присылали, да и командир их бы не принял, сразу бы отфутболил назад.Причем наши местные ограниченно годные не хотели переводиться в тыл, кто по идейным соображениям, кто по материальному обеспечению своей семьи. Честно говоря я бы тоже не хотел в тылу штаны протирать за 28 тысяч гривен, а солдат вообще за 20 тысяч, чтоб меня покрасили от такого глупого времяпровождения.А для тех ограниченно годных, у кого случился экцесс и он злыми кознями ТЦК попал в боевую бригаду, сейчас сделали замечательный выход - берешь отношение в выбранной тобой тыловой части или ТЦК, загружаешь его вместе с рапортом на перевод и решением ВЛК в Армия+, и через три дня тебя переводят даже без согласия командира твоей части.Насчет послать копать окопы, конечно все может быть, но по крайней мере штурмовиком или боевым пехотинцем не будешь.