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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12486124871248812489>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:32

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:у нас вроде подъемных нет.

Наскільки я зрозумів із реклами, то мова була про ці 24-30 тис.
https://mod.gov.ua/news/finansova-pidtr ... zahisnikam

прикольно. терь понятно почему на контракт жесткое влк, а по мобилизации берут всех прямоходящих.

З контрактом є ще деякі плюшки , включно з є-оселею. Мобіку нема.

В авіації зараз контрактьору модна змотатись на навчання за кордон . По мобілізації не пускають.

Ну а якщо по роботі, то мобілізованих не так бережуть. Засовують в дірки. Я все ще про авіацію.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:35

https://www.rbc.ua/ukr/news/tramp-dopustiv-zustrich-iz-zelenskim-nastupnogo-1738951046.html



"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - отметил американский лидер.
Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча.
"Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев - ред.)", - добавил он.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:37

шо то вы расслабились, красная рыба, Фуа-гра, мраморная говядина, лобстеры на завтрак.
вот посмотрите как 80 лет назад в войну жили. хлеб был роскошью.
https://www.youtube.com/watch?v=ufLZLXPJ8aE
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 07 лют, 2025 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:39

  flyman написав:Там конфлікт інтересів (мєждусобойчик):
Британії потрібна послаблена Росія.
ЄС хоче дружити з Китаєм та Росією як раніше (дешеві енергоносії з РФ та товари з КНР).
США бачить РФ як союзника проти Китаю.

Британії потрібні послаблені всі))
В міру послаблені.

Інша справа, що в залежності від ситуації одні більш послаблені, другі менш.
Британія грає усіма, як на піаніно.
Заради суто власних своїх інтересів.
Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:42

Має бути перший "дзвіночок до миру"

  Господар Вельзевула написав:Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - отметил американский лидер
Так ще вчора дату називали - 12.02.2025
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:47

потужно! 8)

❗️В ТЦК появится уважение к людям: теперь работники ТЦК будут вежливо с вами общаться, - начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Саранцев.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:49

  Xenon написав:потужно! 8)

❗️В ТЦК появится уважение к людям: теперь работники ТЦК будут вежливо с вами общаться, - начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Саранцев.

значит тогда и на форуме срачи заканчиваем, мы шо хуже тцк?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:49

  freeze написав:
  Faceless написав:
  freeze написав:то у вас на развилке жизненных дорог только два варианта - годный или годный до ТЦК и тыловых частей.

щоправда, по факту різниця між цими двома станами мінімальна

Но в целом разница всё-таки есть. У нас в боевой бригаде были (есть) ограниченно годные, так вот их не отправляли на тот берег, только если добровольно, и такие добровольцы были.
По факту у нас были только приобретенные уже на месте ограниченно годные после контузий, ограниченно годных новобранцев нам не присылали, да и командир их бы не принял, сразу бы отфутболил назад.
Причем наши местные ограниченно годные не хотели переводиться в тыл, кто по идейным соображениям, кто по материальному обеспечению своей семьи. Честно говоря я бы тоже не хотел в тылу штаны протирать за 28 тысяч гривен, а солдат вообще за 20 тысяч, чтоб меня покрасили от такого глупого времяпровождения.
А для тех ограниченно годных, у кого случился экцесс и он злыми кознями ТЦК попал в боевую бригаду, сейчас сделали замечательный выход - берешь отношение в выбранной тобой тыловой части или ТЦК, загружаешь его вместе с рапортом на перевод и решением ВЛК в Армия+, и через три дня тебя переводят даже без согласия командира твоей части.
Насчет послать копать окопы, конечно все может быть, но по крайней мере штурмовиком или боевым пехотинцем не будешь.

а Успіх зголошувався "протирати штани" тільки йому пропонували "копати лопатою на ЛБЗ" за ту саму винагоду
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:55

  Hotab написав:_hunter
Нет уже давно никакого "а так бы".


Його і не було :lol:
Але тобі так не вистачало тилових посад, ти так переймався! Все ніяк на ворк.юа не міг знайти, бо «разбираютЪ!»


Ну що, міражі вже в українському небі. Є номенклатура озброєння, яку краще на Міраж ніж на Ф16.
Якщо коротко, то тепер не так проблемно, що Су24 закінчуються.

хатинка поідносівшегося на березі Адріатики заграла новими барвами?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:02

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:у нас вроде подъемных нет.

Наскільки я зрозумів із реклами, то мова була про ці 24-30 тис.
https://mod.gov.ua/news/finansova-pidtr ... zahisnikam

прикольно. терь понятно почему на контракт жесткое влк, а по мобилизации берут всех прямоходящих.

там 24-30 не євро
flyman
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  #<1 ... 12486124871248812489>
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