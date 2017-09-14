"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - отметил американский лидер. Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча. "Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев - ред.)", - добавил он.
flyman написав:Там конфлікт інтересів (мєждусобойчик): Британії потрібна послаблена Росія. ЄС хоче дружити з Китаєм та Росією як раніше (дешеві енергоносії з РФ та товари з КНР). США бачить РФ як союзника проти Китаю.
Британії потрібні послаблені всі)) В міру послаблені.
Інша справа, що в залежності від ситуації одні більш послаблені, другі менш. Британія грає усіма, як на піаніно. Заради суто власних своїх інтересів. Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.
freeze написав:то у вас на развилке жизненных дорог только два варианта - годный или годный до ТЦК и тыловых частей.
щоправда, по факту різниця між цими двома станами мінімальна
Но в целом разница всё-таки есть. У нас в боевой бригаде были (есть) ограниченно годные, так вот их не отправляли на тот берег, только если добровольно, и такие добровольцы были. По факту у нас были только приобретенные уже на месте ограниченно годные после контузий, ограниченно годных новобранцев нам не присылали, да и командир их бы не принял, сразу бы отфутболил назад. Причем наши местные ограниченно годные не хотели переводиться в тыл, кто по идейным соображениям, кто по материальному обеспечению своей семьи. Честно говоря я бы тоже не хотел в тылу штаны протирать за 28 тысяч гривен, а солдат вообще за 20 тысяч, чтоб меня покрасили от такого глупого времяпровождения. А для тех ограниченно годных, у кого случился экцесс и он злыми кознями ТЦК попал в боевую бригаду, сейчас сделали замечательный выход - берешь отношение в выбранной тобой тыловой части или ТЦК, загружаешь его вместе с рапортом на перевод и решением ВЛК в Армия+, и через три дня тебя переводят даже без согласия командира твоей части. Насчет послать копать окопы, конечно все может быть, но по крайней мере штурмовиком или боевым пехотинцем не будешь.
а Успіх зголошувався "протирати штани" тільки йому пропонували "копати лопатою на ЛБЗ" за ту саму винагоду