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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12486124871248812489

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:02

  detroytred написав:Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.


Ту ну. Они проиграли Америке еще тогда,когда она отделилась от нее, а уж после второй мировой вообще играют роль верного сателлита.
Вы чрезмерно демонизируете Британию, примерно как я верю во внутреннее могущество зеленского.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:04

  detroytred написав:
  flyman написав:Там конфлікт інтересів (мєждусобойчик):
Британії потрібна послаблена Росія.
ЄС хоче дружити з Китаєм та Росією як раніше (дешеві енергоносії з РФ та товари з КНР).
США бачить РФ як союзника проти Китаю.

Британії потрібні послаблені всі))
В міру послаблені.

Інша справа, що в залежності від ситуації одні більш послаблені, другі менш.
Британія грає усіма, як на піаніно.
Заради суто власних своїх інтересів.
Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.

то не досвід, а старечий маразм ... шпіндель розпадається на Уеальс, Англію, Шотландію поки інші слабнуть
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:11

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - отметил американский лидер
Так ще вчора дату називали - 12.02.2025


два дні тому Трамп зустрічався з Нетаьяху, чому саме з Нетаньяху (доречі це перший політик з яким зустрівся Трамп в свому другому терміні)?
Трампу здається, що вирішення проблеми Ізраїлю (існування сектору Гази під боком)
буде легшею задачею, ніж досягнення миру в Україні

на совмісній пресконференції несподіванно для всіх Трамп заявив про переселення(тимчасове) для всіх мешканців сектору Газа (куди? в які країни?)
минулій рік показав , що навіть в країнах ЕС і також в США існує величезний прошарок кровосисей(с)азіров, тобто антісимітов
пропоную передивитись два відео очами ізраїльтян-як вони реагують на таку заяву трампа і які в майбутньємо це буде мати наслідки



і ще одне відео з гумором від Марії Рапапорт


які я роблю виводи: Трамп діє як слон в посудній лавці, якщо сленгом путіна-то як гопник, який наїхав -потім трошки відкотив.
куди переселять 1,5-2,0 паленстинців важко сказати, маю великий сумнів, що все пройде
smoothly(гладко).
Припускаю, що замість того, щоб наїхати на путіна, він вибере Зе (бо це на його думку легше)

Зеленський розуміє, що треба вести себе стримано (тому що має справу з ідіотом), Зе каже що, Україна не бути протистояти Трампу, чому?
тому що тоді Трамп відкрито стане на сторону пуйла. Якщо виходити з того, що ІлонМаск, Венс вже неприховано не стороні пуйла, то не можна відкидати, що трамп має більше прихільності до пуйла ніж до Зеленського. Чи так само по відношенню до України і рф (бо це не тождество).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:14

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.


Ту ну. Они проиграли Америке еще тогда,когда она отделилась от нее, а уж после второй мировой вообще играют роль верного сателлита.
Вы чрезмерно демонизируете Британию, примерно как я верю во внутреннее могущество зеленского.
вони і в 45 були дряхлою імперією. А зараз хіба перехід в мусульманство і схрещення з якимись потомками Магомета може їх відродити.
Banderlog
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