Ту ну. Они проиграли Америке еще тогда,когда она отделилась от нее, а уж после второй мировой вообще играют роль верного сателлита.
Вы чрезмерно демонизируете Британию, примерно как я верю во внутреннее могущество зеленского.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:02
Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:04
то не досвід, а старечий маразм ... шпіндель розпадається на Уеальс, Англію, Шотландію поки інші слабнуть
Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:11
два дні тому Трамп зустрічався з Нетаьяху, чому саме з Нетаньяху (доречі це перший політик з яким зустрівся Трамп в свому другому терміні)?
Трампу здається, що вирішення проблеми Ізраїлю (існування сектору Гази під боком)
буде легшею задачею, ніж досягнення миру в Україні
на совмісній пресконференції несподіванно для всіх Трамп заявив про переселення(тимчасове) для всіх мешканців сектору Газа (куди? в які країни?)
минулій рік показав , що навіть в країнах ЕС і також в США існує величезний прошарок кровосисей(с)азіров, тобто антісимітов
пропоную передивитись два відео очами ізраїльтян-як вони реагують на таку заяву трампа і які в майбутньємо це буде мати наслідки
і ще одне відео з гумором від Марії Рапапорт
які я роблю виводи: Трамп діє як слон в посудній лавці, якщо сленгом путіна-то як гопник, який наїхав -потім трошки відкотив.
куди переселять 1,5-2,0 паленстинців важко сказати, маю великий сумнів, що все пройде
smoothly(гладко).
Припускаю, що замість того, щоб наїхати на путіна, він вибере Зе (бо це на його думку легше)
Зеленський розуміє, що треба вести себе стримано (тому що має справу з ідіотом), Зе каже що, Україна не бути протистояти Трампу, чому?
тому що тоді Трамп відкрито стане на сторону пуйла. Якщо виходити з того, що ІлонМаск, Венс вже неприховано не стороні пуйла, то не можна відкидати, що трамп має більше прихільності до пуйла ніж до Зеленського. Чи так само по відношенню до України і рф (бо це не тождество).
Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:14
вони і в 45 були дряхлою імперією. А зараз хіба перехід в мусульманство і схрещення з якимись потомками Магомета може їх відродити.
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