Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:11

Успіх написав: Господар Вельзевула написав: Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - отметил американский лидер Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - отметил американский лидер Так ще вчора дату називали - 12.02.2025 Так ще вчора дату називали - 12.02.2025

два дні тому Трамп зустрічався з Нетаьяху, чому саме з Нетаньяху (доречі це перший політик з яким зустрівся Трамп в свому другому терміні)?на совмісній пресконференції несподіванно для всіх Трамп заявив про переселення(тимчасове) для всіх мешканців сектору Газа (куди? в які країни?)минулій рік показав , що навіть в країнах ЕС і також в США існує величезний прошарок кровосисей(с)азіров, тобто антісимітовпропоную передивитись два відео очами ізраїльтян-як вони реагують на таку заяву трампа і які в майбутньємо це буде мати наслідкиі ще одне відео з гумором від Марії Рапапортякі я роблю виводи: Трамп діє як слон в посудній лавці, якщо сленгом путіна-то як гопник, який наїхав -потім трошки відкотив.куди переселять 1,5-2,0 паленстинців важко сказати, маю великий сумнів, що все пройдеsmoothly(гладко).Припускаю, що замість того, щоб наїхати на путіна, він вибере Зе (бо це на його думку легше)Зеленський розуміє, що треба вести себе стримано (тому що має справу з ідіотом), Зе каже що, Україна не бути протистояти Трампу, чому?тому що тоді Трамп відкрито стане на сторону пуйла. Якщо виходити з того, що ІлонМаск, Венс вже неприховано не стороні пуйла, то не можна відкидати, що трамп має більше прихільності до пуйла ніж до Зеленського. Чи так само по відношенню до України і рф (бо це не тождество).