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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:02
detroytred написав:
Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.
Ту ну. Они проиграли Америке еще тогда,когда она отделилась от нее, а уж после второй мировой вообще играют роль верного сателлита.
Вы чрезмерно демонизируете Британию, примерно как я верю во внутреннее могущество зеленского.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:04
detroytred написав: flyman написав:
Там конфлікт інтересів (мєждусобойчик):
Британії потрібна послаблена Росія.
ЄС хоче дружити з Китаєм та Росією як раніше (дешеві енергоносії з РФ та товари з КНР).
США бачить РФ як союзника проти Китаю.
Британії потрібні послаблені всі))
В міру послаблені.
Інша справа, що в залежності від ситуації одні більш послаблені, другі менш.
Британія грає усіма, як на піаніно.
Заради суто власних своїх інтересів.
Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.
то не досвід, а старечий маразм ... шпіндель розпадається на Уеальс, Англію, Шотландію поки інші слабнуть
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:11
Успіх написав: Господар Вельзевула написав:
Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - отметил американский лидер
Так ще вчора дату називали - 12.02.2025
два дні тому Трамп зустрічався з Нетаьяху, чому саме з Нетаньяху (доречі це перший політик з яким зустрівся Трамп в свому другому терміні)?Трампу здається, що вирішення проблеми Ізраїлю (існування сектору Гази під боком)
буде легшею задачею, ніж досягнення миру в Україні
на совмісній пресконференції несподіванно для всіх Трамп заявив про переселення(тимчасове) для всіх мешканців сектору Газа (куди? в які країни?)
минулій рік показав , що навіть в країнах ЕС і також в США існує величезний прошарок кровосисей(с)азіров, тобто антісимітов
пропоную передивитись два відео очами ізраїльтян-як вони реагують на таку заяву трампа і які в майбутньємо це буде мати наслідки
і ще одне відео з гумором від Марії Рапапорт
які я роблю виводи: Трамп діє як слон в посудній лавці, якщо сленгом путіна-то як гопник, який наїхав -потім трошки відкотив.
куди переселять 1,5-2,0 паленстинців важко сказати, маю великий сумнів, що все пройде
smoothly(гладко).
Припускаю, що замість того, щоб наїхати на путіна, він вибере Зе (бо це на його думку легше)
Зеленський розуміє, що треба вести себе стримано (тому що має справу з ідіотом), Зе каже що, Україна не бути протистояти Трампу, чому?
тому що тоді Трамп відкрито стане на сторону пуйла. Якщо виходити з того, що ІлонМаск, Венс вже неприховано не стороні пуйла, то не можна відкидати, що трамп має більше прихільності до пуйла ніж до Зеленського. Чи так само по відношенню до України і рф (бо це не тождество).
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:14
Господар Вельзевула написав: detroytred написав:
Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.
Ту ну. Они проиграли Америке еще тогда,когда она отделилась от нее, а уж после второй мировой вообще играют роль верного сателлита.
Вы чрезмерно демонизируете Британию, примерно как я верю во внутреннее могущество зеленского.
вони і в 45 були дряхлою імперією. А зараз хіба перехід в мусульманство і схрещення з якимись потомками Магомета може їх відродити.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:20
продіжі має сі сподобати (про СРСР, КПСС і таке інше, і ні слова про гази)
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flyman
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:21
prodigy написав:
тому що тоді Трамп відкрито стане на сторону пуйла. Якщо виходити з того, що ІлонМаск, Венс вже неприховано не стороні пуйла, то не можна відкидати, що трамп має більше прихільності до пуйла ніж до Зеленського.
Тому і потрібно обрати презедентом когось до кого трамп більш прихильний. Але хто це може бути поняття не маю.
Якщо мислити здраво це має бути хтось з сил представлених у верховній раді. Бо інакше новообраний президент залишиться без підтримки парламенту.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:29
Banderlog написав:
Але хто це може бути поняття не маю.
Якщо мислити здраво це має бути хтось з сил представлених у верховній раді. Бо інакше новообраний президент залишиться без підтримки парламенту.
кто то из нейтральных к путину олигархов, который в состоянии купить себе парламент.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:31
Banderlog написав: prodigy написав:
тому що тоді Трамп відкрито стане на сторону пуйла. Якщо виходити з того, що ІлонМаск, Венс вже неприховано не стороні пуйла, то не можна відкидати, що трамп має більше прихільності до пуйла ніж до Зеленського.
Тому і потрібно обрати презедентом когось до кого трамп більш прихильний. Але хто це може бути поняття не маю.
Якщо мислити здраво це має бути хтось з сил представлених у верховній раді. Бо інакше новообраний президент залишиться без підтримки парламенту.
В мене є план.
Мар"яна спокушає Дональда.
Вони сі женят.
Мар"яну нарід сі обирає нашим Прездентом (відомо ж древнє віщування, що Жінка вратує Україну, отже не Йуля).
Наші царства сі воз"єднуют в єдне.
Потім дід приказує довго жити.
Мар"яна вспадковує престіл.
Профіт.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 07 лют, 2025 22:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:31
Banderlog написав: prodigy написав:
тому що тоді Трамп відкрито стане на сторону пуйла. Якщо виходити з того, що ІлонМаск, Венс вже неприховано не стороні пуйла, то не можна відкидати, що трамп має більше прихільності до пуйла ніж до Зеленського.
Тому і потрібно обрати презедентом когось до кого трамп більш прихильний. Але хто це може бути поняття не маю.
Якщо мислити здраво це має бути хтось з сил представлених у верховній раді. Бо інакше новообраний президент залишиться без підтримки парламенту
.
президенські вибори і потім парламентські...але трошки попізже
стосовно дати виборів буде голосувати ВР (в який досі монобільшість, тому раніше 2026 ну ніяким чином)
Стаття 78. Строки призначення та проведення виборів
1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України.
2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за сто днів до дня виборів. Верховна Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення чергових виборів Президента України у засобах масової інформації.
3. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев’яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за дев’яносто один день до дня голосування.
4. Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев’яностоденного строку з дня їх призначення Верховною Радою України.
5. Виборчий процес позачергових виборів Президента України розпочинається з дня, наступного за днем, зазначеним у частині четвертій цієї статті.
6. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев’яностоденного строку з дня прийняття постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.
7. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії.
8. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
Ст 78 Виборчого кодексу України зі змінами 2021 рік №396-IX від 19.12.2019, редакція від 19.09.2020
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:35
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Але хто це може бути поняття не маю.
Якщо мислити здраво це має бути хтось з сил представлених у верховній раді. Бо інакше новообраний президент залишиться без підтримки парламенту.
кто то из нейтральных к путину олигархов, который в состоянии купить себе парламент.
Все уже порешали - будет "господин Арахамия"
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