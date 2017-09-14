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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1248812489124901249112492 ... 12494>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:35

  Banderlog написав:
  prodigy написав:тому що тоді Трамп відкрито стане на сторону пуйла. Якщо виходити з того, що ІлонМаск, Венс вже неприховано не стороні пуйла, то не можна відкидати, що трамп має більше прихільності до пуйла ніж до Зеленського.

Тому і потрібно обрати презедентом когось до кого трамп більш прихильний. Але хто це може бути поняття не маю.
Якщо мислити здраво це має бути хтось з сил представлених у верховній раді. Бо інакше новообраний президент залишиться без підтримки парламенту.


ви не туди диветесь, до виборів як до риму раком, вибори тільки після мирної угоди і отримання дійсних гарантій для України.

подивиться відео від Ізраїтян і задумайтесь, про ідіотські рішення серьозної проблеми-взять усіх і переселити (це як у шарікова-взять все и поделить)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:36

ТЦК почали перехоплювати машини прямо на дорозі в Києві, — місцеві ЗМІ

Повідомляється, що бус їхав з відчиненими дверима проїжджою частиною, а з нього щось гучно кричали.

https://t.me/c/1307866449/73340

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:39

  Wirująświatła написав:
ТЦК почали перехоплювати машини прямо на дорозі в Києві, — місцеві ЗМІ

Повідомляється, що бус їхав з відчиненими дверима проїжджою частиною, а з нього щось гучно кричали.

https://t.me/c/1307866449/73340



Ну хоча б ввічливо кричали ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:39

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Але хто це може бути поняття не маю.
Якщо мислити здраво це має бути хтось з сил представлених у верховній раді. Бо інакше новообраний президент залишиться без підтримки парламенту.
кто то из нейтральных к путину олигархов, который в состоянии купить себе парламент.

Порошенко? -- учитывая количество грязи, которая на него "внезапно" начала литься в последний месяц...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:41

  Banderlog написав:Тому і потрібно обрати презедентом когось до кого трамп більш прихильний. Але хто це може бути поняття не маю.


Маск писал в Твиттере,что любит Трампа гетеросексуально.Можно на Маска.
При всей его одиозности пацан реально к успеху пришел.
А то что наркоман-так нам не привыкать. Алкоголики закончились в 2019,пришло прогрессивное поколение.
Был золотой батон-стала крипта.Была водка-стал кокс.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:45

Все просто!©

  flyman написав:а Успіх зголошувався "протирати штани" тільки йому пропонували "копати лопатою на ЛБЗ" за ту саму винагоду
Не так, а так >>>
Успіх зголошувався робити важку і небезпечну роботу...
А йому тільки пропонували(закреслено) - наказували робити надважку і наднебезпечну роботу!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:45

Схема проста
Весною - летом рпв
Осенью выборы
Если Арахамия то запускается мирный процесс, типа минского лет на 5, с постепенной нормализацией жизни
Если ЗА/ЗЕ то закручиваются гайки и весьма вероятное возобновление БД
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:47

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Але хто це може бути поняття не маю.
Якщо мислити здраво це має бути хтось з сил представлених у верховній раді. Бо інакше новообраний президент залишиться без підтримки парламенту.
кто то из нейтральных к путину олигархов, который в состоянии купить себе парламент.

Порошенко? -- учитывая количество грязи, которая на него "внезапно" начала литься в последний месяц...

скорее всего да. бизнесмен с бизнесменом найдут общие интересы и как договориться.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:50

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Століття досвіду... Всі діти в порівнянні з нею.


Ту ну. Они проиграли Америке еще тогда,когда она отделилась от нее, а уж после второй мировой вообще играют роль верного сателлита.
Вы чрезмерно демонизируете Британию, примерно как я верю во внутреннее могущество зеленского.

Во!
В тому і нюанс.
Вони програли. Програли дійсно потужнішому. І поступаються багатьом.

Але в тому весь і цимес, що з часом їх повинні були взагалі в сміття втоптати... По всіх параметрах.

Але вони на коні...
Впливають.
Грають.
Маніпулюють. Вертять тими ж Штатами. Нехай і косвенно.
І досі на горі.

В тому-то і справа, що не сила головне. Головне вміти маніпулювати отими сильними.
І куди не кинь, а всюди торчать вуза британців.
Данія та Нідерланди і овсі їх васали... Естонія...
*Велика Британія направить до Естонії механізовану бригаду з новітніми танками Challenger 3.*
https://mil.in.ua/uk/news/brytaniya-vid ... llenger-3/
В нас в Очакові що планували британці? А це вплив на Чорне море...
Британія --- це моря та проливи...

А зараз прогнозують підйом Індії.
Індія-то стала незалежною...
Але ви фільми індійські сучасні бачили? Навіть там дуже чітко проходять зв'язки еліти Індії з Лондоном.

Британія .... це дійсно сила.
Але не пряма відкрита.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 07 лют, 2025 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:50

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Тому і потрібно обрати презедентом когось до кого трамп більш прихильний. Але хто це може бути поняття не маю.


Маск писал в Твиттере,что любит Трампа гетеросексуально.Можно на Маска.
При всей его одиозности пацан реально к успеху пришел.
А то что наркоман-так нам не привыкать. Алкоголики закончились в 2019,пришло прогрессивное поколение.
Был золотой батон-стала крипта.Была водка-стал кокс.

Може "платонічно"?

==
У Стародавній Греції виділяли такі базові види любові:


Ерос. Захоплена, палка закоханість, заснована, в першу чергу, на відданості і прихильності до коханої, а потім вже на сексуальному потязі. При такій любові закоханий часом починає мало не поклонятися коханому (ой). З’являється бажання повністю володіти ним. Це любов-залежність. Відбувається ідеалізація коханого. Але завжди слід період коли «відкриваються очі», і, відповідно, відбувається розчарування в улюбленому. Даний вид любові вважається руйнівним для обох партнерів. Після настав розчарування любов проходить і починається пошук нового партнера.

Людус. Любов – спорт, кохання – гра і змагання. Дана любов заснована на статевому потязі і спрямована виключно на отримання задоволень, це споживча любов. У таких відносинах людина налаштована більше отримувати, ніж щось давати своєму партнеру. Тому почуття носять поверхневий характер, а значить, не можуть задовольнити партнерів повністю, їм завжди чогось не вистачає у відносинах, і тоді починається пошук інших партнерів, інших відносин. Але паралельно можуть зберігатися відносини і зі своїм постійним партнером. Недовговічна, триває до появи перших проявів нудьги, партнер перестає бути цікавим об’єктом.

Сторге. Любов – ніжність, любов – дружба. При даному виді любові партнери є одночасно і друзями. Їхня любов ґрунтується на теплих дружньо-партнерських відносинах. Даний вид любові часто виникає після багаторічної дружби або після багато років спільного шлюбу.

Філія. Платонічна любов, названа так тому, що свого часу саме даний вид любові підносився Платоном як справжня любов. Дана любов заснована на духовному тяжінні, при такій любові відбувається повне прийняття коханого, повагу і розуміння. Це любов до батьків, дітям, до найкращих друзів, до музи. Платон вважав, що це єдиний вид любові, який є істинною любов’ю. Це безумовна любов. Безкорислива любов. Любов в чистому вигляді. Це любов заради кохання.

Крім того, стародавні греки виділяли ще три види любові, які є поєднанням основних видів.

Манія або, як називали даний вид любові стародавні греки, «безумство від богів». Даний вид любові є комбінацією еросу і людус. Кохання-манію вважали і вважають покаранням. Це любов-одержимість. Вона змушує страждати закоханої людини. І вона ж несе страждання і об’єкту пристрасті закоханого. Люблячий прагне весь час бути поруч з коханим, намагається контролювати його, відчуває шалену пристрасть і ревнощі. Також, закоханий відчуває душевний біль, сум’яття, постійна напруга, невпевненість, тривогу. Він повністю залежний від об’єкта обожнювання. Коханий ж після деякий періоду такий палкої любові з боку закоханого, починає його уникати і робить спроби розірвати стосунки, зникнути з його життя, захистити себе від одержимого любов’ю. Даний вид любові деструктивний, несе руйнування як закоханому, так і коханому. Такий вид любові не може довго існувати, за винятком садомазохистских відносин.

Агапе. Даний вид любові є поєднанням еросу і сторге. Це жертовна, безкорислива любов. Люблячий готовий до самопожертви в ім’я любові. У такій любові відбувається повна самовіддача коханим, повне прийняття і повагу коханих. Дана любов поєднує в собі милосердя, ніжність, надійність, відданість, пристрасть. У такій любові партнери спільно розвиваються, стають краще, позбавляються від егоїзму, прагнуть більше віддавати, ніж щось брати у відносинах. Але треба зазначити, що цей вид любові можна зустріти і в друзів, але в такому випадку, буде відсутня сексуальний потяг, все інше зберігається. Також про таку любов йдеться в християнстві – жертовна любов до ближнього свого. Зберігатися все життя. Але зустрічається дуже рідко.

Прагма. Даний вид любові є комбінацією людус і сторге. Це раціональна, розумова любов чи любов по «розрахунку». Така любов виникає не від серця, а від розуму, тобто вона народжується від почуттів, а від усвідомлено прийнятого рішення любити конкретно людини. І дане рішення ґрунтується на доказах розуму. Наприклад, «він мене любить», «він про мене піклується», «він надійний» і т.д. Цей вид любові носить корисливий характер. Але може зберігатися все життя, і пара при такому вигляді любові цілком може бути щаслива. Також прагма можете з часом перерости в інший вид любові.
flyman
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