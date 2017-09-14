Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:50

Господар Вельзевула написав: Banderlog написав: Тому і потрібно обрати презедентом когось до кого трамп більш прихильний. Але хто це може бути поняття не маю.

Тому і потрібно обрати презедентом когось до кого трамп більш прихильний. Але хто це може бути поняття не маю.



Маск писал в Твиттере,что любит Трампа гетеросексуально.Можно на Маска.

При всей его одиозности пацан реально к успеху пришел.

А то что наркоман-так нам не привыкать. Алкоголики закончились в 2019,пришло прогрессивное поколение.

Был золотой батон-стала крипта.Была водка-стал кокс. Маск писал в Твиттере,что любит Трампа гетеросексуально.Можно на Маска.При всей его одиозности пацан реально к успеху пришел.А то что наркоман-так нам не привыкать. Алкоголики закончились в 2019,пришло прогрессивное поколение.Был золотой батон-стала крипта.Была водка-стал кокс.

Може "платонічно"?==У Стародавній Греції виділяли такі базові види любові:Ерос. Захоплена, палка закоханість, заснована, в першу чергу, на відданості і прихильності до коханої, а потім вже на сексуальному потязі. При такій любові закоханий часом починає мало не поклонятися коханому (ой). З’являється бажання повністю володіти ним. Це любов-залежність. Відбувається ідеалізація коханого. Але завжди слід період коли «відкриваються очі», і, відповідно, відбувається розчарування в улюбленому. Даний вид любові вважається руйнівним для обох партнерів. Після настав розчарування любов проходить і починається пошук нового партнера.Людус. Любов – спорт, кохання – гра і змагання. Дана любов заснована на статевому потязі і спрямована виключно на отримання задоволень, це споживча любов. У таких відносинах людина налаштована більше отримувати, ніж щось давати своєму партнеру. Тому почуття носять поверхневий характер, а значить, не можуть задовольнити партнерів повністю, їм завжди чогось не вистачає у відносинах, і тоді починається пошук інших партнерів, інших відносин. Але паралельно можуть зберігатися відносини і зі своїм постійним партнером. Недовговічна, триває до появи перших проявів нудьги, партнер перестає бути цікавим об’єктом.Сторге. Любов – ніжність, любов – дружба. При даному виді любові партнери є одночасно і друзями. Їхня любов ґрунтується на теплих дружньо-партнерських відносинах. Даний вид любові часто виникає після багаторічної дружби або після багато років спільного шлюбу.Філія. Платонічна любов, названа так тому, що свого часу саме даний вид любові підносився Платоном як справжня любов. Дана любов заснована на духовному тяжінні, при такій любові відбувається повне прийняття коханого, повагу і розуміння. Це любов до батьків, дітям, до найкращих друзів, до музи. Платон вважав, що це єдиний вид любові, який є істинною любов’ю. Це безумовна любов. Безкорислива любов. Любов в чистому вигляді. Це любов заради кохання.Крім того, стародавні греки виділяли ще три види любові, які є поєднанням основних видів.Манія або, як називали даний вид любові стародавні греки, «безумство від богів». Даний вид любові є комбінацією еросу і людус. Кохання-манію вважали і вважають покаранням. Це любов-одержимість. Вона змушує страждати закоханої людини. І вона ж несе страждання і об’єкту пристрасті закоханого. Люблячий прагне весь час бути поруч з коханим, намагається контролювати його, відчуває шалену пристрасть і ревнощі. Також, закоханий відчуває душевний біль, сум’яття, постійна напруга, невпевненість, тривогу. Він повністю залежний від об’єкта обожнювання. Коханий ж після деякий періоду такий палкої любові з боку закоханого, починає його уникати і робить спроби розірвати стосунки, зникнути з його життя, захистити себе від одержимого любов’ю. Даний вид любові деструктивний, несе руйнування як закоханому, так і коханому. Такий вид любові не може довго існувати, за винятком садомазохистских відносин.Агапе. Даний вид любові є поєднанням еросу і сторге. Це жертовна, безкорислива любов. Люблячий готовий до самопожертви в ім’я любові. У такій любові відбувається повна самовіддача коханим, повне прийняття і повагу коханих. Дана любов поєднує в собі милосердя, ніжність, надійність, відданість, пристрасть. У такій любові партнери спільно розвиваються, стають краще, позбавляються від егоїзму, прагнуть більше віддавати, ніж щось брати у відносинах. Але треба зазначити, що цей вид любові можна зустріти і в друзів, але в такому випадку, буде відсутня сексуальний потяг, все інше зберігається. Також про таку любов йдеться в християнстві – жертовна любов до ближнього свого. Зберігатися все життя. Але зустрічається дуже рідко.Прагма. Даний вид любові є комбінацією людус і сторге. Це раціональна, розумова любов чи любов по «розрахунку». Така любов виникає не від серця, а від розуму, тобто вона народжується від почуттів, а від усвідомлено прийнятого рішення любити конкретно людини. І дане рішення ґрунтується на доказах розуму. Наприклад, «він мене любить», «він про мене піклується», «він надійний» і т.д. Цей вид любові носить корисливий характер. Але може зберігатися все життя, і пара при такому вигляді любові цілком може бути щаслива. Також прагма можете з часом перерости в інший вид любові.