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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1249012491124921249312494>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:13

  Xenon написав:потужно! 8)

❗️В ТЦК появится уважение к людям: теперь работники ТЦК будут вежливо с вами общаться, - начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Саранцев.

В лесу появился вежливый лось... (С)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:17

І нехай злочинність почекає© Ми тут дуже зайняті))

  Wirująświatła написав:видео дурацкое. чувак оказал сопротивление его заломали. комменты интересные.

Довіра/шана/повага до поліції, як і до тцк))
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:19

перший випуск Садка Вишневого (після тривалої паузи через наїзд СБУ)

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:22

  Wirująświatła написав:
  fler написав:
  Wirująświatła написав:скорее всего да. бизнесмен с бизнесменом найдут общие интересы и как договориться.

Скорее всего нет. Если не "снюхались" в прошлую каденцию Трампа, когда По был президентом, то сейчас уже нет шансов. Как известно, в бизнесе обмануть можно только один раз.

в бизнесе либо есть общие интересы, либо их нет. Но если вчера не было, это не означает что завтра не будет, в отличии от снюхивания.

Почему вам надо разжевывать элементарное? По просил у Трампа оружие и не получил его. На языке бизнеса это значит "не смог заинтересовать партнера" (не "снюхались"). Второй раз По как бизнес-партнер уже не интересен Трампу. Кто-нибудь из бизнеса, объясните Витальену, почему.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наступним президентом України має бути якийсь фрик ) по традиції
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:23

Зеленский заявил, что под российской оккупацией находится около половины запасов редкоземельных металлов

Президент Украины в интервью Reuters также высказал опасения, что Москва может открыть эти ресурсы для своих союзников — Северной Кореи и Ирана. «Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть — очень богатый Днепровский регион в центральной Украине», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, который используют для ядерной энергетики и оружия. По мнению Зеленского, Россия в деталях знала, где находятся критически важные ресурсы Украины, из геологических изысканий советских времен, которые вернули в Москву в 1991 году.

Кроме редкоземельных металлов, по словам Зеленского, Киев и Вашингтон обсуждают идею использовать подземные газохранилища Украины для американского сжиженного природного газа. «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», — сказал Зеленский.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:28

  fler написав:объясните Витальену, почему.
по традиции вашу логику кроме Бога не понимает никто
  fler написав:По просил у Трампа оружие и не получил его.
30 апреля 2018
Государственный департамент США подтвердил Русской службе Би-би-си передачу американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" вооруженным силам Украины.

Украинцы давно проявляли особый интерес к американским противотанковым комплексам "Джавелин" благодаря их высокой эффективности, однако до сих пор о поставках не сообщалось.

Представитель дипломатического ведомства коротко ответила на запрос, отметив в письме: "Мы их доставили".

Президент Украины приветствовал живой интерес, и в Украине, и за ее пределами, который вызвала поставка комплексов "Джавелин".

"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности, - написал Петр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке". - Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии".

"Искренне благодарен за справедливое решение Дональда Трампа в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии. Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - добавил украинский президент.
https://www.bbc.com/russian/news-43954621

такая взрослая девочка, а гуглить не умеете.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:42

  fox767676 написав:detroytred
Через 5 років у Британії буде вибір йти до євро колгоспу на правах якоїсь Ірландії( Молдова з босніею ще вимоги будуть висувати) чи до США 53 штатом )
З г7 та радбезу точно виженуть

Лонданабад хіба що до Турану буде заморською територією
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:47

Сегодняшняя история.
Друган один молочший у меня- забирал дитину с тренировки вечером. На машине жены,не суть но там явно женская тачка. Едет в свой дом, перед аркой притормаживает перед идущим впереди по ходу движения пешеходом- ну не дай же бог хоть квакнуть легонько сигналом пешеходу в жилой зоне- говна ж будет,у него ж преимущество там-ну то такое.
Суть в том что друган мой тихонько за ним едет, ожидая когда тот окстится и примет вправо.
И вдруг мужик, НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ, резко срывается в спринтерский бросок, и с воплями убегает в сторону гаражей..
Если бы оглянулся-увидел бы маленькую женскую тачку и такого же ухилянта за рулем ,как он,еще и с дитиною.
И смех и грех.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:48

  Успіх написав:Киньте якийсь ЦІКАВИЙ психологічно-детективний фільмець))


Як от до прикладу :mrgreen:

Пила від слова пити. Так що Успіх, зав"язуй з цим ділом.
flyman
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