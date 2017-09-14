Зеленский заявил, что под российской оккупацией находится около половины запасов редкоземельных металлов



Президент Украины в интервью Reuters также высказал опасения, что Москва может открыть эти ресурсы для своих союзников — Северной Кореи и Ирана. «Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть — очень богатый Днепровский регион в центральной Украине», — сказал Зеленский.



По его словам, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, который используют для ядерной энергетики и оружия. По мнению Зеленского, Россия в деталях знала, где находятся критически важные ресурсы Украины, из геологических изысканий советских времен, которые вернули в Москву в 1991 году.



Кроме редкоземельных металлов, по словам Зеленского, Киев и Вашингтон обсуждают идею использовать подземные газохранилища Украины для американского сжиженного природного газа. «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», — сказал Зеленский.