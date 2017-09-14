Wirująświatła написав:скорее всего да. бизнесмен с бизнесменом найдут общие интересы и как договориться.
Скорее всего нет. Если не "снюхались" в прошлую каденцию Трампа, когда По был президентом, то сейчас уже нет шансов. Как известно, в бизнесе обмануть можно только один раз.
в бизнесе либо есть общие интересы, либо их нет. Но если вчера не было, это не означает что завтра не будет, в отличии от снюхивания.
Почему вам надо разжевывать элементарное? По просил у Трампа оружие и не получил его. На языке бизнеса это значит "не смог заинтересовать партнера" (не "снюхались"). Второй раз По как бизнес-партнер уже не интересен Трампу. Кто-нибудь из бизнеса, объясните Витальену, почему.
Зеленский заявил, что под российской оккупацией находится около половины запасов редкоземельных металлов
Президент Украины в интервью Reuters также высказал опасения, что Москва может открыть эти ресурсы для своих союзников — Северной Кореи и Ирана. «Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть — очень богатый Днепровский регион в центральной Украине», — сказал Зеленский.
По его словам, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, а также урана, который используют для ядерной энергетики и оружия. По мнению Зеленского, Россия в деталях знала, где находятся критически важные ресурсы Украины, из геологических изысканий советских времен, которые вернули в Москву в 1991 году.
Кроме редкоземельных металлов, по словам Зеленского, Киев и Вашингтон обсуждают идею использовать подземные газохранилища Украины для американского сжиженного природного газа. «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы», — сказал Зеленский.
по традиции вашу логику кроме Бога не понимает никто
fler написав:По просил у Трампа оружие и не получил его.
30 апреля 2018 Государственный департамент США подтвердил Русской службе Би-би-си передачу американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" вооруженным силам Украины.
Украинцы давно проявляли особый интерес к американским противотанковым комплексам "Джавелин" благодаря их высокой эффективности, однако до сих пор о поставках не сообщалось.
Представитель дипломатического ведомства коротко ответила на запрос, отметив в письме: "Мы их доставили".
Президент Украины приветствовал живой интерес, и в Украине, и за ее пределами, который вызвала поставка комплексов "Джавелин".
"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности, - написал Петр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке". - Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии".
"Искренне благодарен за справедливое решение Дональда Трампа в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии. Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - добавил украинский президент. https://www.bbc.com/russian/news-43954621
fox767676 написав:detroytred Через 5 років у Британії буде вибір йти до євро колгоспу на правах якоїсь Ірландії( Молдова з босніею ще вимоги будуть висувати) чи до США 53 штатом ) З г7 та радбезу точно виженуть
Лонданабад хіба що до Турану буде заморською територією
Сегодняшняя история. Друган один молочший у меня- забирал дитину с тренировки вечером. На машине жены,не суть но там явно женская тачка. Едет в свой дом, перед аркой притормаживает перед идущим впереди по ходу движения пешеходом- ну не дай же бог хоть квакнуть легонько сигналом пешеходу в жилой зоне- говна ж будет,у него ж преимущество там-ну то такое. Суть в том что друган мой тихонько за ним едет, ожидая когда тот окстится и примет вправо. И вдруг мужик, НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ, резко срывается в спринтерский бросок, и с воплями убегает в сторону гаражей.. Если бы оглянулся-увидел бы маленькую женскую тачку и такого же ухилянта за рулем ,как он,еще и с дитиною. И смех и грех.