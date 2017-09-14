🪖 Зеленський анонсував однорічні спецконтракти для залучення у військо українців 18—24 років.
«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», — зазначив він.
Президент зазначив, що спецконтракт передбачатиме багато пільг і дуже високе грошове забезпечення, а діятиме один рік.
"Путин не готов к переговорам, а война продлится еще несколько месяцев", - министр обороны Великобритании
Как сообщает The Guardian, Дэвид Лемми отметил, что, несмотря на усилия администрации США по содействию завершению конфликта, переговоры о завершении боевых действий не состоятся в ближайшее время.
"Я не уверен, что до мирных переговоров остались недели. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, состоит в том, что Путин не демонстрируют абсолютно никакого аппетита к переговорам и к прекращению этой войны" — заявил министр.
🪖 Зеленський анонсував однорічні спецконтракти для залучення у військо українців 18—24 років.
«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», — зазначив він.
Президент зазначив, що спецконтракт передбачатиме багато пільг і дуже високе грошове забезпечення, а діятиме один рік.
Знову солдати, які вже майже 3р. на фронті - переглянулись між собою і сплюнули під ноги🤬