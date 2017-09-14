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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12491124921249312494>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:48

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успих
Киньте

Там клип у Слепакова новый классный..
«а что пля если нет», называется. :lol:
Глянь его пока :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:либо есть общие интересы, либо их нет. Но если вчера не было, это не означает что завтра не буде


Цікаво що це схоже на правду. Сьогодні є контракт, завтра він в конкурентів, після завра знову в тебе. Це відносини людей.

Хоча знюхатись легше, але навряд чи це відноситься до президента США.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗЕ сказав шо річний контракт готують для 18-24.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:08

🪖 Зеленський анонсував однорічні спецконтракти для залучення у військо українців 18—24 років.

«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», — зазначив він.

Президент зазначив, що спецконтракт передбачатиме багато пільг і дуже високе грошове забезпечення, а діятиме один рік.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:09

  Wirująświatła написав:Успіх https://www.youtube.com/watch?v=p7p6LbY ... jMlFexEGO4

Так....
Коломбо - я всі сезони подивився...
Залишився Пуаро))
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:28

  Water написав:ЗЕ сказав шо річний контракт готують для 18-24.

а потім 25, і ти відчуваєш себе Успіхом без догляду за кицею
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:30

"Путин не готов к переговорам, а война продлится еще несколько месяцев", - министр обороны Великобритании

Как сообщает The Guardian, Дэвид Лемми отметил, что, несмотря на усилия администрации США по содействию завершению конфликта, переговоры о завершении боевых действий не состоятся в ближайшее время.

"Я не уверен, что до мирных переговоров остались недели. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, состоит в том, что Путин не демонстрируют абсолютно никакого аппетита к переговорам и к прекращению этой войны" — заявил министр.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 00:44

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Успіх https://www.youtube.com/watch?v=p7p6LbY ... jMlFexEGO4

Так....
Коломбо - я всі сезони подивився...
Залишився Пуаро))


https://io.gidonline.fun/film/cvetok-zla/
Корейці в моді))
Головне перші пару серій подивитись, а далі затягує.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 01:17

А ті коні, які вже орять 3р. - пох?

  Wirująświatła написав:
🪖 Зеленський анонсував однорічні спецконтракти для залучення у військо українців 18—24 років.

«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», — зазначив він.

Президент зазначив, що спецконтракт передбачатиме багато пільг і дуже високе грошове забезпечення, а діятиме один рік.

Знову солдати, які вже майже 3р. на фронті - переглянулись між собою і сплюнули під ноги🤬
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