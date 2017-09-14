RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12491124921249312494

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 142
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
46
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
27
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 01:21

І фільмець - це фільмець, а не серіал! ;) ))

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Успіх https://www.youtube.com/watch?v=p7p6LbY ... jMlFexEGO4

Так....
Коломбо - я всі сезони подивився...
Залишився Пуаро))


https://io.gidonline.fun/film/cvetok-zla/
Корейці в моді))
Головне перші пару серій подивитись, а далі затягує.

Ні, це не для мене))
Я себе ніяк не можу заставити подивитись "гра в кальмара" повністю :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7514
З нами з: 18.03.21
Подякував: 237 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 01:28

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
🪖 Зеленський анонсував однорічні спецконтракти для залучення у військо українців 18—24 років.

«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», — зазначив він.

Президент зазначив, що спецконтракт передбачатиме багато пільг і дуже високе грошове забезпечення, а діятиме один рік.

Знову солдати, які вже майже 3р. на фронті - переглянулись між собою і сплюнули під ноги🤬

Не волнуйтесь. Это им чисто как заманилово на старте и чтобы общество успокоить. Потом все будет точно так же как с вами. До окончания БД и еще трошки.
И лося урежут им отдельным указом.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12335
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 3641 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 01:49

  antey1969 написав:
  Успіх написав: Знову солдати, які вже майже 3р. на фронті - переглянулись між собою і сплюнули під ноги🤬

Не волнуйтесь. Это им чисто как заманилово на старте и чтобы общество успокоить. Потом все будет точно так же как с вами. До окончания БД и еще трошки.
И лося урежут им отдельным указом.

Ситуація своєрідна виникає.
Отже не залучають молодь до мобілізації з переліку відповідних причин.
Але виходить, що якщо він сам бажає (тобто спокуситься на "спецконтракт передбачатиме [b]багато пільг і дуже високе грошове забезпечення, а діятиме один рік"), то що?
Оті причини побоку.

Ще зрозуміло було б, якщо отой спецконтракт передбачав спецвідношення та спецслужбу молоді -- тобто підвищені міри для збереження їх здоров'я, психіки, життя; оскільки причини є заботи за молодь. То було б зрозуміло.

Але просто гарні плюшки для стимулу залучитися це якось ..., скажімо так, своєрідно.
Або не треба тоді наголошувати на отих причинах незалучення.
detroytred
 
Повідомлень: 30064
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12491124921249312494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84787
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258660
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 904340
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Асвіо Банк (48)
08.02.2025 06:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.