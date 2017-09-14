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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лют, 2025 01:21
Ні, це не для мене))
Я себе ніяк не можу заставити подивитись "гра в кальмара" повністю
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Успіх
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Додано: Суб 08 лют, 2025 01:28
Успіх написав: Wirująświatła написав:
🪖 Зеленський анонсував однорічні спецконтракти для залучення у військо українців 18—24 років.
«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», — зазначив він.
Президент зазначив, що спецконтракт передбачатиме багато пільг і дуже високе грошове забезпечення, а діятиме один рік.
Знову солдати, які вже майже 3р. на фронті - переглянулись між собою і сплюнули під ноги🤬
Не волнуйтесь. Это им чисто как заманилово на старте и чтобы общество успокоить. Потом все будет точно так же как с вами. До окончания БД и еще трошки.
И лося урежут им отдельным указом.
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antey1969
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Додано: Суб 08 лют, 2025 01:49
antey1969 написав: Успіх написав:
Знову солдати, які вже майже 3р. на фронті - переглянулись між собою і сплюнули під ноги🤬
Не волнуйтесь. Это им чисто как заманилово на старте и чтобы общество успокоить. Потом все будет точно так же как с вами. До окончания БД и еще трошки.
И лося урежут им отдельным указом.
Ситуація своєрідна виникає.
Отже не залучають молодь до мобілізації з переліку відповідних причин.
Але виходить, що якщо він сам бажає (тобто спокуситься на "спецконтракт передбачатиме [b]багато пільг і дуже високе грошове забезпечення, а діятиме один рік
"), то що?
Оті причини побоку.
Ще зрозуміло було б, якщо отой спецконтракт передбачав спецвідношення та спецслужбу молоді -- тобто підвищені міри для збереження їх здоров'я, психіки, життя; оскільки причини є заботи за молодь. То було б зрозуміло.
Але просто гарні плюшки для стимулу залучитися це якось ..., скажімо так, своєрідно.
Або не треба тоді наголошувати на отих причинах незалучення.
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detroytred
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