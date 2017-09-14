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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1249512496124971249812499 ... 12501>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Резерв+ знову приляг в мінус.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:05

  холява написав:Бо віра твоя , як у долярчика -ГРОШІ .
такая же огромная?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:10

  Ой+ написав:Резерв+ знову приляг в мінус.

Не працює? У мене зараз працював, тільки виліз жовтий знак оклику, що потрібно оновити документ. Натиснув, тепер чекаю, поки оновиться.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:16

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Бо віра твоя , як у долярчика -ГРОШІ .
такая же огромная?
  холява написав:Бог знаходиться в ТОБІ у твому серці ,
хотите сказать во время вскрытия вы увидели Бога в сердце? что он вам сказал?


Навіть не ображаюсь на тебе .
.... ти віриш тільки у те що бачиш -гроші ціль !
.... але побачити свої вчинки й дати їм хочаб якусь оцінку , ти не взмозі .
Тобі заважає надмірне бажання бачити себе ПСІХОЛОГОМ .
.... а на самому разі , ти НІХТО , бо дозволив собі сперечатися про наявність БОГА.
Бо БОГА в тобі нема .
Пам'ятаєш скільки раз на добу ти кажеш СПАСІБО ( спаси БОГ)
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:19

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 15:42, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:23

  Wirująświatła написав:
  холява написав:а на самому разі , ти НІХТО
а ты гнида сраная собственно кто, что ты меня здесь учишь? это тебе не валютная ветка, тут тебя быстро вернут в дерьмо из которого ты подонок вылезло. Тебе Бог разрешил так со мной общаться?



О О О , це саме то про що я тобі писав !!!
холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:25

  холява написав:О О О , це саме то про що я тобі писав !!!
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин запиши себе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:46

Якось неочікувано))

Бачу, тема про Бога набирає обертів!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:56

  fox767676 написав:Схема проста
Весною - летом рпв
Осенью выборы
Если Арахамия то запускается мирный процесс, типа минского лет на 5, с постепенной нормализацией жизни
Если ЗА/ЗЕ то закручиваются гайки и весьма вероятное возобновление БД

- 24 часа после избрания
- до нового года
- 24 часа после инаугурации
- 100 дней
- мирный план 15.02
...
продолжается дальнейшее враньё

Не будет РПВ, не будет выборов в этом году.
Пуйло на это не пойдёт
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:57

  prodigy написав:вчора запропонував і подивитись два відео від ізраїльтян-жодної реакції

гілка ця нагадує шкільний чат 4го класу у школі з обмеженними розумовими здібностями

теми для обговорювання:
-переважно, ухилянство
-звірства тцк
-рпв, вибори президента

хтось тут зповна розуму щоб уяснити собі,
війна буде тривати ще 15-18 місяців, які вибори?

Какая реакция должна быть на абсолютно тривиальные видео?
Вчера не посмотрел, сегодня после вашего поста глянул. Что там можно обсуждать? Только время портатил.
Откуда следует, что "війна буде тривати ще 15-18 місяців"? Почему не 5-8, или 25-28, или ещё дольше?
Насчёт уровня форума вы, к сожалению, правы. Но вы тоже приложили к этому свою руку. С вашими попытками проводить "среди меня" "разъяснительную" работу, с вашими видео с Солониным, не имеющими никакого отношения к сегодняшнему дню, с вашими обвинениями в "предательстве Украины" в адрес людей, сомневающихся в необходимости войны "до последней вербы" или, по крайней мере, в том, что это единственный путь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 лют, 2025 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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