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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 124961249712498124991250012501>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:00

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Є значно більш ймовірний і значно гірший варіант:
1. підписується перемир'я без гарантій.
2. більшість адекватної молоді емігрує.
3. ті, хто залишився (пенсіонери, інваліди і бюджетні кровосісі) починають серію майданів-виборів в результаті якої перемагає Медведчук.

Ну хоч один озвучив, що хоче перемоги Медведчука
Інші - ще мовчать, "скромно натягивают юбочку, на приёме у венеролога"
Такі, як UA, Letusrock та Бетон )

Не уважно читаєш. Пару днів тому писав: так як наш Томаш Масарик ще не народився то переможе Відкрийкордонченко Трампфіл Добісаостаннювербович.. В протилежному разі розходимось а хто останній хай виключить світло в Чопі

Ну так вали вже зараз. Чого чекати. Тиса теплішою не стане )

У тебе "взаимоисключающие параметры"
За відкриття кордонів, але якщо не відкриють, то всі виїдуть
Теж з секти Трампа ? Трамп не вічний, це його 4 роки, а потім - читати лекції по університетах. Це якщо не натягне дерев"яний макінтош на себе
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:00

  Striker написав:
  Ой+ написав:Резерв+ знову приляг в мінус.

Не працює? У мене зараз працював, тільки виліз жовтий знак оклику, що потрібно оновити документ. Натиснув, тепер чекаю, поки оновиться.

Сьогодні якраз закінчувалися терміни відстрочок і мали продовжуватися автоматично, кому прийшлось авторизуватись, той буде чекати. В новинах також про масовий збій повідомляють. https://suspilne.media/dnipro/943863-u- ... -z-dnipra/
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:01

Кажуть "дякую".
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Хотів спитати львів'ян:
- спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
Постійно "прошу, прошу".
Потім здалося, що це в якості і дякую, і будь ласка, і що?
Універсальне слово.
Так?
Кажуть що зараз вже не часто.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:01

  Успіх написав:Бачу, тема про Бога набирає обертів!😁😁😁

И очень напрасно.
Спор о боге ни к чему хорошему не приведёт. Невозможно доказать ни наличие, ни отсутствие бога. Но перед(с)раться запросто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:02

Рівень форуму = рівень населення країни. І то, тут ще більш-менш адекватна і освічена частина, то про що можна говорити. Вживу ситуація набагато гірша.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:06

  Wirująświatła написав:ты в привидения веришь? а в домового?
Ні.
Але вони нічого і не створили.
А Він - створив :)
и почему другие планеты солнечной системы необитаемы? Бог есть только на Земле?

Отож!
Бачиш як розумно створено, що лише на планеті Земля є такі умови, щоб "все грало" ;)

Творець знаходиться десь в іншому вимірі... за межами всього створеного ;)
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:07

  Striker написав:Рівень форуму = рівень населення країни. І то, тут ще більш-менш адекватна і освічена частина, то про що можна говорити. Вживу ситуація набагато гірша.
Вот не уверен.
Вживую люди всё-таки сдерживаются и не говорят откровенные глупости.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:09

  prodigy написав:вчора запропонував і подивитись два відео від ізраїльтян-жодної реакції

гілка ця нагадує шкільний чат 4го класу у школі з обмеженними розумовими здібностями

теми для обговорювання:
-переважно, ухилянство
-звірства тцк
-рпв, вибори президента

хтось тут зповна розуму щоб уяснити собі,
війна буде тривати ще 15-18 місяців, які вибори?

Ще на гілці скандують "переговоры, переговоры", "выборы, выборы, выборы", "Трамп всё порешает", "Маск гений"

І жодного відношення до реальності
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:10

  pesikot написав:Теж з секти Трампа ? Трамп не вічний, це його 4 роки, а потім - читати лекції по університетах.

Ніхто не вічний ні трамп ні путін ні ми з вами.
Я вам одкрию таємницю- рано чи пізно ми всі вмремо.
Но краще піздно :lol: а 4 роки це 4 роки)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:12

  detroytred написав:Кажуть "дякую".
_______________________
Хотів спитати львів'ян:
- спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
Постійно "прошу, прошу".
Потім здалося, що це в якості і дякую, і будь ласка, і що?
Універсальне слово.
Так?
Кажуть що зараз вже не часто.

Тяжелое наследие польской оккупации - proszę pana и вот это все
Можете тут почитать:
https://culture.pl/en/article/prosze-po ... rd-by-word
_hunter
 
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