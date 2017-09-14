Дюрі-бачі написав:Є значно більш ймовірний і значно гірший варіант: 1. підписується перемир'я без гарантій. 2. більшість адекватної молоді емігрує. 3. ті, хто залишився (пенсіонери, інваліди і бюджетні кровосісі) починають серію майданів-виборів в результаті якої перемагає Медведчук.
Ну хоч один озвучив, що хоче перемоги Медведчука Інші - ще мовчать, "скромно натягивают юбочку, на приёме у венеролога" Такі, як UA, Letusrock та Бетон )
Не уважно читаєш. Пару днів тому писав: так як наш Томаш Масарик ще не народився то переможе Відкрийкордонченко Трампфіл Добісаостаннювербович.. В протилежному разі розходимось а хто останній хай виключить світло в Чопі
Ну так вали вже зараз. Чого чекати. Тиса теплішою не стане )
У тебе "взаимоисключающие параметры" За відкриття кордонів, але якщо не відкриють, то всі виїдуть Теж з секти Трампа ? Трамп не вічний, це його 4 роки, а потім - читати лекції по університетах. Це якщо не натягне дерев"яний макінтош на себе
Кажуть "дякую". _______________________ Хотів спитати львів'ян: - спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять)) Постійно "прошу, прошу". Потім здалося, що це в якості і дякую, і будь ласка, і що? Універсальне слово. Так? Кажуть що зараз вже не часто.
detroytred написав:Кажуть "дякую". _______________________ Хотів спитати львів'ян: - спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять)) Постійно "прошу, прошу". Потім здалося, що це в якості і дякую, і будь ласка, і що? Універсальне слово. Так? Кажуть що зараз вже не часто.