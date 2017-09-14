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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1249712498124991250012501>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:17

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:гілка ця нагадує шкільний чат 4го класу у школі з обмеженними розумовими здібностями
я вам предлагал создать свою ветку, где будут только интеллектуалы наподобии вас. жодної реакції

люди пишут то что им интересно, а не вам.

Ты название ветки прочитать в состоянии ?
Подсказываю "Напад росії і білорусі на Україну"

Твои макаки, какое отношение имеют к теме ветки ?

Создайте тему ТЦК и тусуйтесь там )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Трамп не вічний, це його 4 роки, а потім - читати лекції по університетах

А Ви оптиміст. Очікую, що Трамп попробує внести поправку до конституції США і піти на третій термін.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:22

  Успіх написав:Чи навіть мікроби - як самі по собі могли з'явитись?

  Успіх написав:Навіть, атом поділити на найменші частини(кварки?) - то і вони мали з чогось утворитись!

Уточните пожалуйста, Вы в эти выходные желаете осуждать вопросы органической химии или ядерной физики?
Две таких темы для одних выходных явно многовато 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:23

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
"Путин не готов к переговорам, а война продлится еще несколько месяцев", - министр обороны Великобритании

Как сообщает The Guardian, Дэвид Лемми отметил, что, несмотря на усилия администрации США по содействию завершению конфликта, переговоры о завершении боевых действий не состоятся в ближайшее время.

"Я не уверен, что до мирных переговоров остались недели. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, состоит в том, что Путин не демонстрируют абсолютно никакого аппетита к переговорам и к прекращению этой войны" — заявил министр.


Хочется министру "тысячелетнюю войну", очень хочется :wink:
риторика знакомая , проскакивает и тут на форуме. сначала выдумать что кто-то верит что война закончится мгновенно, опровергнуть и экстраполировать в направленние "последней вербы"

Ты же сам ляпал трусами, какой Трамп молодец, 24 часа, как он всех уделает

А сейчас, засунул язык в жопу про 24 часа, лепечешь что это всё выдумали, и продолжаешь новое враньё - 15.02, весна-лето ...

Показывая собственную убогость и чванство - 5 куе, провинциалам слова не давали. И тебя поддерживают такие же

Ты не способен ни к анализу, ни к сделать выводы.
Одни лозунги, враньё и обвинения в адрес тех, кто с тобой не согласен
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:26

  Wirująświatła написав:
  pesikot написав:Подозреваемый запутался в показаниях, то рассказывал как ходил на исповедь к попу, которому вкатили пидозру за русско-мирность
ты в своем квадроберском амплуа. Брехло короче. Никогда на исповеди не был и вообще священников не люблю, считаю их паразитами продающими бога. Попу вкатили пидозру такие же ублюдки как и ты, которые везде видят врагов, потому что в детстве их одноклассники били. Какой надо иметь низкий интеллект всё смешивать с политикой. На томосе твой патрон и погорел. Не лез бы он в дела церковников может бы переизбрался и войны бы не было. Только рассорил людей потом село на село с вилами ходило, птамуш кто то там УПЦ а другие ПЦУ.

Какое говно из тебя попёрло ) я це люблю, показывать твоё истинное нутро

Только, когда снова будешь рассказывать, как ты ходил на исповедь, не забудь про это пост ) Те, кто постоянно врёт, часто забывают о чём они врали )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:28

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:От мені цікаво, як вони думаю - що все створилось "саме по собі"?
З нічого утворилось щось?
и почему другие планеты солнечной системы необитаемы? Бог есть только на Земле?


Це тобі не дошкольне виховання , наврятче ти зрозумієш .
Бог знаходиться в ТОБІ у твому серці ,але ти не зрозумієш .
А знаєш чому ?
Бо віра твоя , як у долярчика -ГРОШІ .

Саме цікаве, що в них не тільки душі та серця немає, в них і грошей немає
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:28

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Трамп не вічний, це його 4 роки, а потім - читати лекції по університетах

А Ви оптиміст. Очікую, що Трамп попробує внести поправку до конституції США і піти на третій термін.

Если не положит экономику своими "тарифами" и дожмет до РПО - почему бы и нет.
Заодно бесплатный бонус: +4 года перемирия.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:29

За крок до перевороту думок©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Чи навіть мікроби - як самі по собі могли з'явитись?

  Успіх написав:Навіть, атом поділити на найменші частини(кварки?) - то і вони мали з чогось утворитись!

Уточните пожалуйста, Вы в эти выходные желаете осуждать вопросы органической химии или ядерной физики?
Две таких темы для одних выходных явно многовато 😁

Та ні))
Тут просто просте питання :)
Хто це все створив?

Само ж по собі з нічого ж не могло утворитись?! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:30

  pesikot написав:
  prodigy написав:вчора запропонував і подивитись два відео від ізраїльтян-жодної реакції

гілка ця нагадує шкільний чат 4го класу у школі з обмеженними розумовими здібностями

теми для обговорювання:
-переважно, ухилянство
-звірства тцк
-рпв, вибори президента

хтось тут зповна розуму щоб уяснити собі,
війна буде тривати ще 15-18 місяців, які вибори?

Ще на гілці скандують "переговоры, переговоры", "выборы, выборы, выборы", "Трамп всё порешает", "Маск гений"

І жодного відношення до реальності

Реальність дійсно складна річ.
От дивись: навіть твоє бачення-обіцянка відносно самого себе, що в разі повномасштабки станеш разом з ... спина до спини на захист, і то так і не стало реальністю.
А тепер тим паче - без сосисок.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:31

  Wirująświatła написав:
  холява написав:а на самому разі , ти НІХТО
а ты гнида сраная собственно кто, что ты меня здесь учишь? это тебе не валютная ветка, тут тебя быстро вернут в дерьмо, из которого ты вылезло. Тебе Бог разрешил так со мной общаться? Что ещё тебе говорят императивные голоса?

Рівень EQ прям найвищий у Віталькі )))
pesikot
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  #<1 ... 1249712498124991250012501>
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