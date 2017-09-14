Wirująświatła написав:

pesikot написав: Подозреваемый запутался в показаниях, то рассказывал как ходил на исповедь к попу, которому вкатили пидозру за русско-мирность Подозреваемый запутался в показаниях, то рассказывал как ходил на исповедь к попу, которому вкатили пидозру за русско-мирность

ты в своем квадроберском амплуа. Брехло короче. Никогда на исповеди не был и вообще священников не люблю, считаю их паразитами продающими бога. Попу вкатили пидозру такие же ублюдки как и ты, которые везде видят врагов, потому что в детстве их одноклассники били. Какой надо иметь низкий интеллект всё смешивать с политикой. На томосе твой патрон и погорел. Не лез бы он в дела церковников может бы переизбрался и войны бы не было. Только рассорил людей потом село на село с вилами ходило, птамуш кто то там УПЦ а другие ПЦУ.