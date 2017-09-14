Документи, отримані WP, показують, що кандидат на посаду глави ФБР отримав гроші від Global Tree Pictures, компанії з Лос-Анджелеса, якою керує Ігор Лопатьонок, режисер, чиї попередні проєкти містять проросійську кампанію впливу, яка отримувала гроші з фонду, створеного російським диктатором Володимиром Путіним. ... Шестисерійний документальний серіал під назвою "Усі люди президента: Змова проти Трампа" вийшов у ефір у листопаді в онлайн-мережі пропагандиста Такера Карлсона. В одному з епізодів Патель пообіцяв "закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей "глибинної держави"".
Успіх написав:Тут просто просте питання Хто це все створив?
Само ж по собі з нічого ж не могло утворитись?!
Научно відрізнити "випадкову флуктуацію поля" від свідомого акту творіння на даному етапі розвитку людства неможливо. Зрозуміло одне "по образу і подобі" - це дуже егоїстичне спрощене мислення людей. Ми не можемо осягнути Бога, як мікроб на скельці не може осягнути вченого, що спостерігає за ним в мікроскоп.
detroytred написав:Кажуть "дякую". _______________________ Хотів спитати львів'ян: - спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять)) Постійно "прошу, прошу". Потім здалося, що це в якості і дякую, і будь ласка, і що? Універсальне слово. Так? Кажуть що зараз вже не часто.
detroytred написав:спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
денег они просят) я их сразу раскусил. Как только во Львове слышу "прошу пан", перехожу на ломанный английский "сенкью, ноу маней, ноу маней". В Словакии вам могут сказать "Nech sa pači" ("Мех собачий"?) вы им отвечайте "prírodná ovčia" (натуральная овца!)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 16:21, всього редагувалось 3 разів.