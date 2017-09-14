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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12498124991250012501>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:32

  Успіх написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Чи навіть мікроби - як самі по собі могли з'явитись?

  Успіх написав:Навіть, атом поділити на найменші частини(кварки?) - то і вони мали з чогось утворитись!

Уточните пожалуйста, Вы в эти выходные желаете осуждать вопросы органической химии или ядерной физики?
Две таких темы для одних выходных явно многовато 😁

Та ні))
Тут просто просте питання :)
Хто це все створив?

Само ж по собі з нічого ж не могло утворитись?! ;)

Позвольте заметить, что "кто сделал" и "из чего сделал" - это два разных вопроса.
И ответ на первый вопрос не проясняет второй.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:35

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Трамп не вічний, це його 4 роки, а потім - читати лекції по університетах

А Ви оптиміст. Очікую, що Трамп попробує внести поправку до конституції США і піти на третій термін.

Да ти оптіміст, може він спробує внести правки в цикли життя та буде жити вічно )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:37

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Трамп не вічний, це його 4 роки, а потім - читати лекції по університетах

А Ви оптиміст. Очікую, що Трамп попробує внести поправку до конституції США і піти на третій термін.

Если не положит экономику своими "тарифами" и дожмет до РПО - почему бы и нет.
Заодно бесплатный бонус: +4 года перемирия.

А шо, вже РПВ ? Я щось пропустив ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:41

Безкоштовний кредит на свій будинок, безкоштовна освіта та високе грошове забезпечення, – Зеленський розповів, що буде входити в спецконтракт на 1 рік для молоді 18-24 років.

Деталі представлять на наступному тижні

https://www.youtube.com/watch?v=f-LlOyMJ2xY
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

WP: Кандидат Трампа на посаду глави ФБР отримував гроші від режисера, пов'язаного з Кремлем
Документи, отримані WP, показують, що кандидат на посаду глави ФБР отримав гроші від Global Tree Pictures, компанії з Лос-Анджелеса, якою керує Ігор Лопатьонок, режисер, чиї попередні проєкти містять проросійську кампанію впливу, яка отримувала гроші з фонду, створеного російським диктатором Володимиром Путіним.
...
Шестисерійний документальний серіал під назвою "Усі люди президента: Змова проти Трампа" вийшов у ефір у листопаді в онлайн-мережі пропагандиста Такера Карлсона. В одному з епізодів Патель пообіцяв "закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей "глибинної держави"".

Фєєрічно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:49

  Успіх написав:Само ж по собі з нічого ж не могло утворитись?!
зря ты не пошел в 10й класс, там на уроках химии как раз учат, что ископаемые бывают не только полезные, но и вредные. Посмотри сериал Детство Шелдона там в какой то серии есть об этом :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 16:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тут просто просте питання
Хто це все створив?

Само ж по собі з нічого ж не могло утворитись?!

Научно відрізнити "випадкову флуктуацію поля" від свідомого акту творіння на даному етапі розвитку людства неможливо.
Зрозуміло одне "по образу і подобі" - це дуже егоїстичне спрощене мислення людей.
Ми не можемо осягнути Бога, як мікроб на скельці не може осягнути вченого, що спостерігає за ним в мікроскоп.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 16:11

  detroytred написав:Кажуть "дякую".
_______________________
Хотів спитати львів'ян:
- спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
Постійно "прошу, прошу".
Потім здалося, що це в якості і дякую, і будь ласка, і що?
Універсальне слово.
Так?
Кажуть що зараз вже не часто.

проше пана
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 16:13

  detroytred написав:спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
денег они просят) я их сразу раскусил. Как только во Львове слышу "прошу пан", перехожу на ломанный английский "сенкью, ноу маней, ноу маней". В Словакии вам могут сказать "Nech sa pači" ("Мех собачий"?) вы им отвечайте "prírodná ovčia" (натуральная овца!)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 08 лют, 2025 16:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 16:16

  Xenon написав:
Безкоштовний кредит на свій будинок, безкоштовна освіта та високе грошове забезпечення, – Зеленський розповів, що буде входити в спецконтракт на 1 рік для молоді 18-24 років.

Деталі представлять на наступному тижні

https://www.youtube.com/watch?v=f-LlOyMJ2xY

і два раба з боліт та незаймана філіпінка
flyman
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