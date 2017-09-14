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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лют, 2025 16:17
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Тут просто просте питання
Хто це все створив?
Само ж по собі з нічого ж не могло утворитись?!
Научно відрізнити "випадкову флуктуацію поля" від свідомого акту творіння на даному етапі розвитку людства неможливо.
Зрозуміло одне "по образу і подобі" - це дуже егоїстичне спрощене мислення людей.
Ми не можемо осягнути Бога, як мікроб на скельці не може осягнути вченого, що спостерігає за ним в мікроскоп.
по образу і подобії -> "Я художнік, Я так бачу"
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Додано: Суб 08 лют, 2025 16:21
Wirująświatła написав: detroytred написав:
спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
денег они просят) я их сразу раскусил. Как только во Львове слышу "прошу пан", перехожу на ломанный английский "сенкью, ноу маней, ноу маней"
якщо до вас вічливо звертаються, то хочуть втюхати який непотріб
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Додано: Суб 08 лют, 2025 16:22
flyman написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
денег они просят) я их сразу раскусил. Как только во Львове слышу "прошу пан", перехожу на ломанный английский "сенкью, ноу маней, ноу маней"
якщо до вас вічливо звертаються, то хочуть втюхати який непотріб
или шото стырять.
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