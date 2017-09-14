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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12498124991250012501

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 16:17

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Тут просто просте питання
Хто це все створив?

Само ж по собі з нічого ж не могло утворитись?!

Научно відрізнити "випадкову флуктуацію поля" від свідомого акту творіння на даному етапі розвитку людства неможливо.
Зрозуміло одне "по образу і подобі" - це дуже егоїстичне спрощене мислення людей.
Ми не можемо осягнути Бога, як мікроб на скельці не може осягнути вченого, що спостерігає за ним в мікроскоп.

по образу і подобії -> "Я художнік, Я так бачу"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 16:21

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
денег они просят) я их сразу раскусил. Как только во Львове слышу "прошу пан", перехожу на ломанный английский "сенкью, ноу маней, ноу маней"

якщо до вас вічливо звертаються, то хочуть втюхати який непотріб
flyman
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Повідомлень: 38348
З нами з: 09.03.14
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1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 16:22

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:спочатку не міг зрозуміти чому всі весь час щось просять))
денег они просят) я их сразу раскусил. Как только во Львове слышу "прошу пан", перехожу на ломанный английский "сенкью, ноу маней, ноу маней"

якщо до вас вічливо звертаються, то хочуть втюхати який непотріб
или шото стырять.
Wirująświatła
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  #<1 ... 12498124991250012501
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